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Maraşlı 9. bölüm full izle| Maraşlı son bölüm ATV full izle

ATV'nin büyük ilgiyle izlenen dizisi Maraşlı bu akşam 9. yeni bölümü ile seyirci karşısında olacak. Gidmeyen Mahur'u karşısında gören Maraşlı donup kalır. Peki Mahur'un bırakıp gidememesi Maraşlı'yı nasıl etkileyecek? İşteMaraşlı 9. bölüm full izle| Maraşlı son bölüm ATV full izle...

Maraşlı 9. bölüm full izle| Maraşlı son bölüm ATV full izle

Maraşlı, Savaş'ın İlhan'ı alıkoyduğunu duyar. Ozan'ı sorguya çeken Maraşlı, Savaş'ın şirkete el koyduğunu öğrenir. İlhan ise Savaş'tan uçakla taşımacılığını yapacağı kirli işleri öğrenir. İşte Maraşlı 9. bölüm full izle| Maraşlı son bölüm ATV full izle...

Maraşlı 9. bölüm full izle| Maraşlı son bölüm ATV full izle

MARAŞLI 9. BÖLÜM FULL İZLE| SON BÖLÜM ATV FULL İZLE

Maraşlı, başı artık iyice dertte olan İlhan'a yardım edecek mi? Mahur yurtdışına gitmez ve Maraşlı'ya aşkını itiraf eder. Bu itiraf ikili arasındaki dengeleri nasıl etkileyecek? Aziz, Mahur'un uçağa binmediğini öğrenir. Firuzan yine aşk mevzusunu açar ama bu kez Aziz de çok şüphelenir.

MARAŞLI 9. BÖLÜM FULL İZLE | MARAŞLI SON BÖLÜM FULL İZLE

Maraşlı 9. bölüm full izle| Maraşlı son bölüm ATV full izle

Yaşananlardan Maraşlı'yı sorumlu tutan Aziz, arasının bozuk olduğu Mahur'u eve dönmesi için ikna edemez. Mahur, babasını affedebilecek mi? Aziz; Maraşlı ve Mahur aşkını öğrenecek mi? Necati, Aziz'e 'neden Ömer'i öldürenin ben olduğumu söylemiyorsun?' diye sorar.

Maraşlı 9. bölüm full izle| Maraşlı son bölüm ATV full izle

Ev halkına bu gerçeği anlatmayan Aziz, Necati'yi tüm olanların dışında tutarak korumak ister. Baba oğulun arası düzelecek mi? Maraşlı, Savaş'ın kirli işlerini öğrenir ve Savaş'a bir not yollar. Savaş mezarlıkta buluştuğu ortağına, Maraşlı'nın notunu iletir. Savaş'ın ortağı kim? Maraşlı, Savaş'ın ortağının kimliğini ortaya çıkaracak mı?

Maraşlı 9. bölüm full izle| Maraşlı son bölüm ATV full izle

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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