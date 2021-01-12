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Maraşlı dizisi nerede çekiliyor? Hangi diziden, kitaptan uyarlama?

ATV ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan yepyeni dizi Maraşlı ekranlara gelen tanıtım videosunun ardından merak konusu oldu. Peki Maraşlı dizisi nerede çekiliyor? Hangi diziden, kitaptan uyarlama? İşte detaylar...

Maraşlı dizisi nerede çekiliyor? Hangi diziden, kitaptan uyarlama?

Atv'de yayın hayatına başlayan yeni dizi Maraşlı ilk bölümü ile pazartesi akşamına iddialı bir giriş yaptı. İzleyici tarafından dikkat çeken dizinin senaryosunun uyarlama olup olmadığı gibi sorular araştırılıyor. Peki Maraşlı dizisi nerede çekiliyor? Hangi diziden, kitaptan uyarlama? 

MARAŞLI HANGİ DİZİDEN, KİTAPTAN UYARLAMA?

ATV'nin yeni dizisi Maraşlı, TIMS&B Productions imzalı, yönetmeliğin koltuğunda ise Arda Sarıgün oturuyor. İlgi çeken dizinin senaryosunun izleyici tarafından uyarlama olup olmadığı merak edildi. Yeni dizi Maraşlı, herhangi bir yabancı yapımdan uyarlama olmadığı gibi edebi bir eserden de uyarlanmamıştır. İlk bölümü ile epey beğeni toplayan dizinin senaryosunu Ethem Özışık, Hakan Bonomo, Ercan Uğur gibi isimler kaleme almıştır.

MARAŞLI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Maraşlı dizisi adından dolayı izleyici Kahramanmaraş'ta çekildiğini düşünmesine neden oldu. Fakat Maraşlı dizisi yayınlanan ilk bölümünde de görüldüğü üzere İstanbul'da çekilmektedir. Maraşlı dizisi İstanbul'un Galata Kulesi, Beyazıt ve civarındaki ilçelerde çekilmektedir. 

Maraşlı dizisi nerede çekiliyor? Hangi diziden, kitaptan uyarlama?

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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