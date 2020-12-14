Maria ile Mustafa final mi yapıyor? Bitti mi? Ne zaman final yapacak? Atv ekranlarında yayınlanan Maria İle Mustafa dizisi dün akşam 15. bölüm ile izleyici ile buluştu. Pandemi dönemi ile birlikte bir çok dizi final kararı alırken Maria ile Mustafa'nın da akıbeti merak konusu olmuştu. Peki Maria ile Mustafa final mi yapıyor? Bitti mi? Ne zaman final yapacak?

MARİA İLE MUSTAFA FİNAL Mİ YAPIYOR?

Yayın hayatına büyük bir umutla giren 'Maria ile Mustafa' dizisi de reyting kurbanı oldu. Baş rollerini Hilmicem İntepe ve Jessica May'ın üstlendiği dizi dün ekranlara gelen son bölümün ardından final kararı aldı.

MARİA İLE MUSTAFA NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

TC Medya’nın yapımcılığını üstlendiği 'Maria ile Mustafa' 2 bölüm sonra final yapacak. Bu hafta 15. bölümü yayınlanan dizi, 17. bölümde veda edecek.

MARİA İLE MUSTAFA DİZİSİ KONUSU

Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen Maria ile Ürgüp'ün tanınmış ailesinin veliahdı olan Mustafa'nın aşk hikâyesini konu alan dizi, bu aşk içinde üst seviyede bir gerilimi, imkânsızlığı ve yaşadıkları büyük zorlukları ekranlara taşıyacak.

Kolombiyalı bir anne ve Kapadokya’lı bir babanın kızı olan Maria Yıldırım, yıllar sonra doğduğu büyülü topraklara geri döner. Bu yolculuk sırasında yörenin en büyük ailelerinden biri olan Candemir Ailesi’nden Mustafa Candemir’le tanışır. Biri kaderinde ne yazılıysa onu, diğeri ise kendi kaderini kendi yazmaya inanan bu iki genç kısa sürede birbirlerine deliler gibi aşık olurlar. Maria, henüz küçük bir kızken terk ettiği Güzel Atlar Diyarı’nde hayatının aşkını bulduğunu düşünür. Ama onu çok büyük bir sürpriz beklemektedir. Mustafa Candemir, göründüğü kadar özgür bir adam değildir!