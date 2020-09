Koronavirüs salgının gölgesinde dizi ve sinema sektörü de çalışmalarına başladı. Daha önce izleyici ile buluşan yapımlar çalışmalarını sürdürürken yeni diziler de ekranlara gelmeye başladı. Bu dizilerden biri de ATV'de ekranlara gelen yapımını NTC Medya'nın, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği, sezonun en iddialı dizisi, "Maria ile Mustafa" oldu. Peki Maria ile Mustafa oyuncuları kimdir? Konusu nedir? Hangi gün, hangi kanalda? Nerede çekiliyor? İşte detaylar...

MARİA İLE MUSTAFA DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen Maria ile Ürgüp'ün tanınmış ailesinin veliahdı olan Mustafa'nın aşk hikâyesini konu alan dizi, bu aşk içinde üst seviyede bir gerilimi, imkânsızlığı ve yaşadıkları büyük zorlukları ekranlara taşıyacak.

Yabancı bir kızla Türk bir gencin yoğun ve heyecanlı aşkına konu olan "Maria ile Mustafa" izleyicisi ile buluştu ve ilgi gördü.

HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Maria ile Mustafa dizisi ATV ekranlarında her pazar izleyicisi ile bulaşacak.

MARİA İLE MUSTAFA OYUNCULARI KİMDİR? NEREDE ÇEKİLİYOR?

Survivor yarışmayı ile ün kazanan Hilmi Cem İntepe, Jessica May ve Tamer Levent'in başrollerini paylaştığı projede Ezgi Çelik, Haki Biçici, Haldun Boysan ve Hülya Gülşen gibi birbirinden başarılı birçok oyuncu rol alıyor.

Çekimleri Kapadokya Ürgüp'te başlayan dizinin yönetmen koltuğuna usta yönetmen Faruk Teber oturuyor.

HİLMİ CEM İNTEPE KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Hilmi Cem İntepe, 19 Mayıs 1992 yılında Muğla'nın Menteşe ilçesinin Yenice mahallesinde dünyaya geldi.28 yaşındadır. Türk dizi ve sinema oyuncusudur.18 yaşına kadar Bodrum'un Güvercinlik mahallesinde yaşamını sürdürdü. 17 yaşında Latin dansları kursuna yazıldı ve birçok kere salsada Türkiye Gençler Şampiyonu oldu. Ekranlara ilk defa Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmadaki dans gösterisiyle çıktı. 2013'te Survivor yarışmasına katıldı ve yarışmadan birincilikle ayrıldı. Daha sonra ise Survivor All Star'a da katıldı.

Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Yavuz karakteri ile oyunculuğa adım attı. Daha sonra Çalıkuşu, Stajyer Mafya, Çılgın Dersane 4: Ada gibi dizi ve filmlerde rol aldı. 2016'da Bodrum Masalı'nda Kelebek karakterini canlandırdı.

DİZİ

-Maria ile Mustafa

-Muhteşem Yüzyıl Yavuz

-Çalıkuşu Ahmet Somers Yusuf

-Bodrum Masalı Kelebek

-Tek Yürek Yiğit Demir

FİLMLERİ

-Stajyer Mafya Birol

-Çılgın Dersane 4: Ada Suat

-Hürkuş: Göklerdeki Kahraman Vecihi Hürkuş

YARIŞMALAR

-2013 Survivor Ünlüler-Gönüllüler, Şampiyon oldu

-2015 Survivor All Star 3. oldu

-2018 Survivor 2018: Ünlüler-Gönüllüler Kendisi 4. oldu

JESSİCA MAY KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Jessica May, 5 Aralık 1993 tarihinde Brezilya'nın Paranacity şehrinde dünyaya geldi.Annesi Maria Aparecida May ve babası Rogerio Drociunas'tır. Rogerio adında bir erkek kardeşi vardır. 15 yaşında Sao Paulo şehrine yerleşmiş ve modellik yapmaya başlamıştır. Dizi sektörüne Türkiye'de Yeni Gelin ile başlayan May, kariyerine 2019 yılında Dert Bende filmini çekerek devam etmiştir. İstanbul'da düzenlenen Mercedes-Benz Fashion Week defilesinde tasarımcı Çiğdem Akın'ın kampanya yüzü olmuş, 2018 yılında da Paris Hilton ve ünlü Türk modellerle Dosso Dossi Fashion Show defilesinde model olarak yer almıştır.