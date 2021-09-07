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  3. Marmara'da sıcaklık normallerin altında seyredecek! Kuvvetli rüzgara karşı dikkat!

Marmara'da sıcaklık normallerin altında seyredecek! Kuvvetli rüzgara karşı dikkat!

Son günlerde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları Marmara bölgesinde etkisini sürdürecek. Bölgedeki sıcaklıkların normallerin 2 ila 4 derece altında seyretmesi bekleniyor.

Marmara'da sıcaklık normallerin altında seyredecek! Kuvvetli rüzgara karşı dikkat!

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmeye göre Tekirdağ'ın kuzeyi ve Kırklareli çevreleri, İstanbul Avrupa Yakası'nın kuzey ve batısında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Öte yandan son günlerde sabah saatlerinde etkili olan soğuk hava etkisini sürdürürken sıcaklıkların  mevsim normallerinin 2-4 derece altında olacağı öngörülüyor.

KUVVETLİ RÜZGARA KARŞI DİKKAT

Ayrıca kuvvetli esen rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Söz konusu duruma karşı ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

{TITLE_STRIP}Hava sıcaklıkları bir artıyor bir düşüyor, o illerde ise sağanak tehlikesi sürüyor! Hava bugün nasıl olacak 7 Eylül 2021 Salı?

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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