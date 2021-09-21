Martin ne demek, TDK'ya göre Martin kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Martin ne demek? Martin TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi martin kelimesi. Peki martin ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre martin nedir, martin kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Martin kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Martin kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

MARTİN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Martin kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Martin kelimesi İngilizce kökenlidir.

TDK'ya göre martin kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tek kurşun atan bir tür tüfek



MARTİN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- At martini Debreli Hasan, dağlar inlesin / Drama mahpusunda, aman dostlar dinlesin

