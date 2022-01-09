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Maske Kimsin Sen ejderha kimdir? Ejderha maskesinin altındaki ünlü kim?

FOX'ta ekrana gelen Maske Kimsin Sen? adlı yarışma programında ejderha maskesinin altına saklanan ünlü isim merak ediliyor. Peki Maske Kimsin Sen ejderha kimdir? Ejderha maskesinin altındaki ünlü kim? Detaylar haberimizde...

Maske Kimsin Sen ejderha kimdir? Ejderha maskesinin altındaki ünlü kim?

Maske Kimsin Sen  ejderha  kimdir? 1 Ocak 2022 tarihinde FOX'ta yayımlanmaya başlayan, yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, sunuculuğunu Tansel Öngel'in yaptığı, jüride ise Tansel Öngel, Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol'un yer aldığı yarışma programı büyük ilgi gördü. Peki  ejderha  maskesinin altındaki ünlü kim?

MASKE KİMSİN SEN EJDERHA KİMDİR? EJDERHA MASKESİNİN ALTINDAKİ ÜNLÜ KİM?

FOX TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Maske Kimsin Sen? yarışma programının sunuculuğunu Tansel Öngel'in yaparken, jüride ise Tansel Öngel, Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol yer alıyor.

Maske Kimsin Sen 'ejderha' maskesi ve kostümünün içinde yer alan ünlünün kim olduğu henüz açıklanmadı.

Maske Kimsin Sen ejderha kimdir? Ejderha maskesinin altındaki ünlü kim?

MASKE KİMSİN SEN YARIŞMACILARI KİMLER?

Unicorn - TBA
Gözcü -  (Ümit Karan - İlk haftanın açıklanan ismi oluyor.)
Geyik - TBA
Tavus kuşu - TBA
Aslan - TBA
Ejderha - TBA
Ayna - TBA
Şövalye - TBA
Dinozor - TBA
Ağaç -  (Derya Baykal - 3. bölümde açıklanan isim oldu.)
İskelet - TBA
Kuzgun - TBA
Ördek - TBA
Gladyatör -  (Hazer Amani - 2. bölümde açıklanan isim oldu)

Maske Kimsin Sen ejderha kimdir? Ejderha maskesinin altındaki ünlü kim?

Emine Özfalcı
Magazin Editörü
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