Maske Kimsin Sen unicorn kimdir? Unicorn maskesinin altındaki ünlü kim?
Tansel Öngel'in FOX TV ekranlarında sunduğu Maske Kimsin Sen? ? adlı yarışma programında unicorn maskesinin altına saklanan ünlü isim merak ediliyor. Peki Maske Kimsin Sen unicorn kimdir? Unicorn maskesinin altındaki ünlü kim? İşte detaylar...
1 Ocak 2022 tarihinde FOX'ta yayımlanmaya başlayan,sunuculuğunu Tansel Öngel'in yaptığı, jüride ise Tansel Öngel, Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol'un yer aldığı yarışma programı Maske Kimsin Sen? büyük ilgi gördü. Unicorn maskeli ünlü isim izleyiciler tarafından merak edildi. Biz de bunun üzerine Maske Kimsin Sen unicorn kimdir? Unicorn maskesinin altındaki ünlü kim? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik...
MASKE KİMSİN SEN UNİCORN KİMDİR? UNİCORN MASKESİ ALTINDAKİ ÜNLÜ KİM?
FOX TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Maske Kimsin Sen? yarışma programının sunuculuğunu Tansel Öngel'in yaparken, jüride ise Tansel Öngel, Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol yer alıyor.
Merak edilen unicorn maskeli ünlü ismin Doğa Rutkay olabileceği tahmin ediliyor ancak herhangi bir kesinlik söz konusu değil...
MASKE KİMSİN SEN YARIŞMACILARI KİMLER?
Unicorn - TBA
Gözcü - TBA (Ümit Karan - İlk haftanın açıklanan ismi oluyor.)
Geyik - TBA
Tavuskuşu - TBA
Aslan - TBA
Ejderha - TBA
Ayna - TBA
Şövalye - TBA
Dinozor - TBA
Ağaç - TBA
İskelet - TBA
Kuzgun - TBA
Ördek - TBA
Gladyatör - TBA