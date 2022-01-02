1 Ocak 2022 tarihinde FOX'ta yayımlanmaya başlayan,sunuculuğunu Tansel Öngel'in yaptığı, jüride ise Tansel Öngel, Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol'un yer aldığı yarışma programı Maske Kimsin Sen? büyük ilgi gördü. Unicorn maskeli ünlü isim izleyiciler tarafından merak edildi. Biz de bunun üzerine Maske Kimsin Sen unicorn kimdir? Unicorn maskesinin altındaki ünlü kim? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik...

MASKE KİMSİN SEN UNİCORN KİMDİR? UNİCORN MASKESİ ALTINDAKİ ÜNLÜ KİM?

FOX TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Maske Kimsin Sen? yarışma programının sunuculuğunu Tansel Öngel'in yaparken, jüride ise Tansel Öngel, Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol yer alıyor.

Merak edilen unicorn maskeli ünlü ismin Doğa Rutkay olabileceği tahmin ediliyor ancak herhangi bir kesinlik söz konusu değil...

MASKE KİMSİN SEN YARIŞMACILARI KİMLER?

Unicorn - TBA

Gözcü - TBA (Ümit Karan - İlk haftanın açıklanan ismi oluyor.)

Geyik - TBA

Tavuskuşu - TBA

Aslan - TBA

Ejderha - TBA

Ayna - TBA

Şövalye - TBA

Dinozor - TBA

Ağaç - TBA

İskelet - TBA

Kuzgun - TBA

Ördek - TBA

Gladyatör - TBA