2018'de Acun Medya yapımcılığında TV8'de yayımlanmaya başlayan Mastercehf'in bu yıl ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Seyircilerin ilgiyle takip ettiği ve favori yarışmacılarına desteklerini gösterdikleri Masterchef yeni sezonla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki Masterchef Türkiye 2021 hangi kanalda, hangi gün, saat kaçta yayınlanacak? İşte detaylar...

MASTERCHEF TÜRKİYE 2021 HANGİ KANALDA, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Materchef'in yeni sezonu için geri sayım başladı. Yarışmanın ilk fragmanının yayınlanmasının ardından seyircinin heyecanlı bekleyişi artarken yeni sezon hakkında merak edilen sorular aratılmaya başlandı. Jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’nın yer aldığı MasterChef Türkiye programı yeni sezonuyla 26 Haziran Cumartesi akşamı TV8 kanalında saat 20.00'da ekranlara gelecek.

Ancak programın haftanın kaç günü yayınlanacağıyla ilgili henüz bir bilgi gelmedi.

MASTERCHEF TÜRKİYE

MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli aşçılık yarışması MasterChef'in Türkiye uyarlaması. 2011'de bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. 2018'de Acun Medya yapımcılığında TV8'de yayımlanmaya başladı.

Yarışmanın 2011'de yayımlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı.

2018'de yayımlanan sezonunda jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayımlanan sezonunda Hazer Amani'nin yerini Danilo Zanna aldı.

MASTERCHEF BİRİNCİLERİ

2018- Uğur Karadaş

2019- Cemre Uyanık

2020- Serhat Doğramacı

Masterchef 2021 ne zaman başlıyor? | Mastechef hangi gün, saat kaçta? | Masterchef fragman