Masterchef Türkiye 2021 hangi kanalda, hangi gün, saat kaçta yayınlanacak?
En çok izlenen yarışmalar arasında yer alan Masterchef yeni sezona yine bomba gibi dönüyor. İzleyiciler Masterchef Türkiye 2021 hangi kanalda, hangi gün, saat kaçta yayınlanacak? sorularını merakla aratıyor. Biz de o soruların yanıtına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...
2018'de Acun Medya yapımcılığında TV8'de yayımlanmaya başlayan Mastercehf'in bu yıl ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Seyircilerin ilgiyle takip ettiği ve favori yarışmacılarına desteklerini gösterdikleri Masterchef yeni sezonla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki Masterchef Türkiye 2021 hangi kanalda, hangi gün, saat kaçta yayınlanacak? İşte detaylar...
MASTERCHEF TÜRKİYE 2021 HANGİ KANALDA, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?
Materchef'in yeni sezonu için geri sayım başladı. Yarışmanın ilk fragmanının yayınlanmasının ardından seyircinin heyecanlı bekleyişi artarken yeni sezon hakkında merak edilen sorular aratılmaya başlandı. Jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’nın yer aldığı MasterChef Türkiye programı yeni sezonuyla 26 Haziran Cumartesi akşamı TV8 kanalında saat 20.00'da ekranlara gelecek.
Ancak programın haftanın kaç günü yayınlanacağıyla ilgili henüz bir bilgi gelmedi.
MASTERCHEF TÜRKİYE
MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli aşçılık yarışması MasterChef'in Türkiye uyarlaması. 2011'de bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. 2018'de Acun Medya yapımcılığında TV8'de yayımlanmaya başladı.
Yarışmanın 2011'de yayımlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı.
2018'de yayımlanan sezonunda jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayımlanan sezonunda Hazer Amani'nin yerini Danilo Zanna aldı.
MASTERCHEF BİRİNCİLERİ
2018- Uğur Karadaş
2019- Cemre Uyanık
2020- Serhat Doğramacı
Masterchef 2021 ne zaman başlıyor? | Mastechef hangi gün, saat kaçta? | Masterchef fragman