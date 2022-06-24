Birbirinden farklı tarifleri seyircileri ile buluşturan MasterChef Türkiye'nin ne zaman başlayacağı izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Biz de bunun üzerine haberimizde 'MasterChef Türkiye 2022 ne zaman başlıyor? MasterChef yeni sezon jürileri kimler?' sorularının yanıtına yer verdik...

MASTERCHEF TÜRKİYE 2022 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TV8 ekranlarının fenomen yemek yarışması MasterChef için geri sayım başladı. Birbirinden farklı tarifleri seyircileri ile buluşturan MasterChef Türkiye 1 Temmuz Cuma akşamı başlıyor...

MASTERCHEF YENİ SEZON JÜRİLERİ KİMLER?

Jüri üyeliklerini Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun üstlendiği yarışma, 2022 sezonunda yine aksiyonu bol anlara sahne olacak