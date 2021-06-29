MasterChef yarışmacısı korkuttu! Fenalaşıp bir anda yere düştü! Şefler şaşkına uğradı

Yeni sezona da oldukça iddialı başlayan ilgiyle izlenen Türkiye'de ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danillo Zanna'nın sunduğu ve jüri üyeliklerini üstlendiği MasterChef Türkiye'de ilk tur elemeleri ekrana gelmeye başladı.

Yarışmanın geçtiğimiz akşam yayınlanan yeni bölümünde ilk turu geçme mücadelesi için şeflerin karşısına çıkan Rüstem Kömürcü deniz levreği yaparak yarıştı.

Şeflerin yemeğini tatmalarının ardından fenalaşan yarışmacı Rüstem Kömürcü stüdyodakileri ve izleyicileri korkuttu.

"KENDİMİ İYİ HİSETMİYORUM"

Güçlükle tezgaha tutunarak "Kendimi iyi hissetmiyorum" diyen yarışmacı ayakta kalmaya çalıştı.

ŞEFLER YARDIMA KOŞTU

Bayılmak üzere olan yarışmacının yardımına ise Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna yetişti. Rüstem Kömürcü'nün kollarına girerek tutan şefler stüdyoya sağlık ekiplerini çağırdı.

Ekiplerin müdahalesinin ardından kendine gelen yarışmacı, "Tavaya sosu koyduğumda elim titriyordu. Başım döndü gözlerim karardı bir anda. Bir şey hatırlamadım o an" açıklamasını yaptı.

Yarışmacı şeflerin kararıyla bir üst tura çıkamadı.