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  3. Masterchef'te elenen isim yine ifşa oldu! Masterchef'te kim elendi?

Masterchef'te elenen isim yine ifşa oldu! Masterchef'te kim elendi?

Masterchef Türkiye'de dün akşam ekranlara gelen dokunulmazlık oyununu kazanan takım, kırmızı takım oldu. Mavi takımda ise bireysel dokunulmazlık oyununu Ayyüce kazanarak potaya Uğur'u gönderdi. Seyirciler merakla eleme akşamını beklerken eleme adayı Tanya'nın babasının yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Masterchef'te elenen isim yine ifşa oldu! Masterchef'te kim elendi?

Masterchef Türkiye'de bu haftanın eleme adayları dün yayınlanan bölümle belli oldu. Kırmızı takımdan; Serhat, Tanya, Barbaros ve Furkan potaya girerken Mavi takımdan da Eray ile Uğur eleme potasındaydı. Peki Masterchef'te kim elendi? Tanya elendi mi?

Masterchef'te elenen isim yine ifşa oldu! Masterchef'te kim elendi?

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Masterchef'te dün dokunulmazlık oyununu kaybeden takım Mavi takım oldu ve Ayyüce bireysel dokunulmazlığı kazanmasının ardından potaya Uğur'u gönderdi. İşte Masterchef eleme adayları..

Tanya

Serhat

Furkan

Barbaros

Tanya

Eray

Masterchef'te elenen isim yine ifşa oldu! Masterchef'te kim elendi?

MASTERCHEF'TE TANYA MI ELENECEK?

Masterchef Türkiye'de bu akşam ekranlara gelecek eleme oyununun ardından bir isim daha yarışmaya veda edecek.

Seyirciler merakla eleme akşamını beklerken eleme adayı Tanya'nın babasının yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Tanya'nın babası Alkan Kilityalı, sosyal medya hesabından kızının fotoğraflarını yayınlayarak, "Olsun be güzelim 100.000 kişi içinden son 12'ye kalmak bizim için büyük bir gururdu. Kalbimizdesin sen bizim gururumuzsun, sen bizim gerçek şampiyonumuzsun" ifadelerini kullandı.

Bu paylaşımın ardından Tanya'nın elendiği düşünüldü.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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