Masumiyet 4. bölüm fragmanı yayınlandı! İlker Ilgaz suçunu kabul ediyor...

Çarşamba akşamlarının büyük ilgi ile izlenen yeni dizisi Masumiyet yine nefesleri kesecek yeni bir bölümle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 4. bölüm fragmanı yayınlanan dizide bu hafta Ela ve İlker Ilgaz'ın davası fırtınalı şekilde devam ederken, rüzgar seyrini değiştirip Ilgazların tarafına geçiyordu. Hafızanın bir kısmını aldığı darbeler ile kaybeden Ela üzerine atılan psikolojik hastalık suçuna kendisi de inanır duruma gelmişti.

Ancak İlker Ilgaz'ın hastaneye Ela'nın ziyaretine gitmesi her şeyi al aşağı eder. Ela'nın hastalığını fırsat bilen İlker kafasını karıştırmaya çalışır. Fakat Ela, söylediklerine inanmama konusunda kararlıdır. Tam o sırada Ela'nın odasına annesi Bahar'ın gelmesi ile ortalık karışır. Kızına tekrar zara vereceğini düşündüğü İlker'i gören Bahar saldırıya geçer.

Öte yandan İlker'in hastaneye gitmesi duyurulunca sonunda bir basın açıklaması yaparak suçunu itiraf eder. Bu kapsamda görülen davanın ve sosyal medya kullanıcıların seyri değişir. Hakim'in vereceği karar ise herkesi şok eder. Eşi İlker Ilgaz'a karşı herkesi çiğneyerek arka çıkan İrem Orhun'unda gözaltına alınması uygun bulunur. İrem ise bu karar ile sırt çevirdiği babasından yardım ister. Peki babasının kararı ne olacaktır. İşte Masumiyet 4. bölüm fragmanı...