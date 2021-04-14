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  3. Masumiyet 8. bölüm full izle |Masumiyet son bölüm FOX TV full izle

Masumiyet 8. bölüm full izle |Masumiyet son bölüm FOX TV full izle

Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Masumiyet yepyeni bölümüyle bu akşam izleyici karşısında olacak. İrem ile Ela'nın bir araya gelmesi yeni bölümde gerilimi epeyce arttırıyor. Peki İrem kafasındaki plan ne? İşte Masumiyet 8. bölüm full izle |Masumiyet son bölüm FOX TV full izle...

Masumiyet 8. bölüm full izle |Masumiyet son bölüm FOX TV full izle

Çarşamba akşamlarının büyük ilgiyle izlenen dizisi Masumiyet 8. yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak. İlker Ilgaz, Ela'nın çevresinden ayrılmaz ve yeniden onunla birlikte olmak istediğini söyleyerek kafasını karıştırmaya çalışır. Ancak İlker, babasından duyduğu o sözler karşısında şoka uğrar. İşte Masumiyet 8. bölüm full izle |Masumiyet son bölüm FOX TV full izle...

Masumiyet 8. bölüm full izle |Masumiyet son bölüm FOX TV full izle

Harun, tuzağa düştüklerini anlar ve önlem almaya çalışır fakat Bahar, Timur tarafından akıl almaz şekilde kandırılır ve Harun’a olan güvenini kaybeder. Düştükleri acımasız tuzak, mahkemede korkunç bir iftira olarak karşılarına çıkar. Bahar, kızının davasını satmakla suçlanır ve bu korkunç suçlamayla gözünün önündeki perdeyi söküp atar.

MASUMİYET 8. BÖLÜM FULL İZLE| MASUMİYET SON BÖLÜM FULL İZLEME LİNKİ

Masumiyet 8. bölüm full izle |Masumiyet son bölüm FOX TV full izle

Hem, Timur’dan boşanmak için hem de Ela’nın, İlker’i aklayan ifadesini geçersiz kılmak için düğmeye basar. Bahar’ın Ela’yı psikiyatri heyetine sokma kararı Ilgaz cephesini karıştırır.

Masumiyet 8. bölüm full izle |Masumiyet son bölüm FOX TV full izle

Diğer yanda, annesinin düşürüldüğü durumu hazmedemeyen Ela, Bahar’a yardım etmek için radikal bir adım atar ve bu adım onu, bütün iradesiyle uzak durmaya çalıştığı İlker’e götürür.

Masumiyet 8. bölüm full izle |Masumiyet son bölüm FOX TV full izle

Bahar ve Harun, kendi yöntemleriyle Ilgazlar’a karşı harekete geçer. Ela’nın dengesi İlker tarafından bir kez daha sarsılırken, gerçek deprem ise Ilgazlar’da yaşanır.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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