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Masumiyet 9. bölüm full izle| Masumiyet son bölüm Fox TV full izle

Fox TV'nin fenomen dizisi Masumiyet bu akşam yepyeni bölümle izleyici karşısında olacak. İlker, babasından duyduğu sözler ile şok olurken, köşeye sıkışır ve ne yapacağını bilemez. Peki İsmail o gece neden oradaydı? İşte Masumiyet 9. bölüm full izle| Masumiyet son bölüm Fox TV full izle...

Masumiyet 9. bölüm full izle| Masumiyet son bölüm Fox TV full izle

Çarşamba akşamlarının büyük ilgiyle izlenen dizisi Masumiyet bu akşam 9. yeni bölümüyle ekranlarda yerini alacak. İsmail, Hale'ye sırtını çevirir ve boşanma davası açar. İsmail'in arkasında bunları yaptıran ve oğlu İlker'den bu kadar nefret ettiren şey ne? Masumiyet 9. bölüm full izle| Masumiyet son bölüm Fox TV full izle...

Masumiyet 9. bölüm full izle| Masumiyet son bölüm Fox TV full izle

İsmail, şok etkisi yaratan sözlerini geçiştirmeye çalışsa da, İsmail’in bir sırrı olduğunu anlayan Hale, duyduklarının peşini bırakmaz ve onu olay gecesine kadar götürecek yola doğru dönüşü olmayan bir adım atar.

MASUMİYET 9. BÖLÜM FULL İZLE| MASUMİYET SON BÖLÜM FULL İZLEME LİNKİ

Masumiyet 9. bölüm full izle| Masumiyet son bölüm Fox TV full izle

Babasıyla köprüleri atan İlker’e bir darbe de Ela’nın aldığı heyet raporu vurur. Ela’nın verdiği ifadeyi geçersiz kılan raporla birlikte, davanın gidişatı kökünden değişirken İlker ve Hale köşeye sıkışır.

Masumiyet 9. bölüm full izle| Masumiyet son bölüm Fox TV full izle

Ela yüzleşmek zorunda kaldığı gerçekle birlikte, İlker’e olan duygularından iyileşmek için çırpınsa da düşündüğünden çok daha zor bir süreç onu beklemektedir. Harun’un da topa girmesiyle, Hale’nin oyunları da ortalığa dökülür. Bahar ve Harun’un iş birliği Ilgaz cephesini yerle bir ederken olay gecesinin sarsıcı gerçeği de artık gün yüzüne çıkmıştır.

Masumiyet 9. bölüm full izle| Masumiyet son bölüm Fox TV full izle

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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