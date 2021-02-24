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Masumiyet dizisi hangi gün, hangi kanalda oynadı? Saat kaçta?

Masumiyet dizisi FOX TV'de ekranlara gelmişti. Vatandaşlar dizinin hangi gün ve saat kaçta yayınlandığı merak ediyorlar. Peki Masumiyet dizisi hangi gün hangi kanalda oynadı? Saat kaçta? Detaylar haberimizde...

Masumiyet dizisi hangi gün, hangi kanalda oynadı? Saat kaçta?

Başrollünü Hülya Avşar, Deniz Çakır ve Mehmet Aslantuğ gibi başarılı isimlerin üstlendiği Masumiyet dizisi FOX TV'de ekranlara geldi. Ancak yayın hayatı çok uzun sürmedi. Dizinin meraklıları Masumiyet dizisi hangi gün, hangi kanalda oynadı? Saat kaçta? sorularına yanıt arıyorlar...

MASUMİYET DİZİSİ HANGİ GÜN HANGİ KANALDA OYNADI? SAAT KAÇTA?

Birçok ünlü ismi kadrosunda barındıran Masumiyet Dizisi, FOX TV ekranlarında Çarşamba günleri saat 20.00'da seyirciyle buluşmuştu.

İlk bölümü 24 Şubat Çarşamba günü saat 20.00'de ekranlara gelen Gold film imzalı Masumiyet dizisi, 24 Mayıs 2021 tarihinde ekranlara veda etti.

Masumiyet dizisi hangi gün, hangi kanalda oynadı? Saat kaçta?

Hülya Avşar ve Mehmet Aslantuğ bu diziyle yıllar sonra ekrana dönüş yapmıştı.

Masumiyet dizisi hangi gün, hangi kanalda oynadı? Saat kaçta?

Damla Korkmaz
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