Başrollerinde Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır gibi başarılı isimlerin yer aldığı Masumiyet dizisinden ilk fragman yayınlandı. Gerek oyuncuları gerek ise konusuyla ilgi çeken dizi vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Peki Masumiyet dizisi ne zaman başlayacak?|Masumiyet dizisi konusu ne? Oyuncuları kimler? İşte detaylar...

MASUMİYET DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yayınlanan ilk tanıtımıyla dikkat çeken Masumiyet ne zaman başlayacak? sorusu araştırma konusu edildi. Şubat ayı içerisinde Masumiyet dizisinin başlaması bekleniyor.

MASUMİYET'İN KONUSU NE?

Dizide; Evli ve iki çocuk annesi Bahar'ın (Deniz Çakır) hayatı, 19 yaşındaki kızının yanlış bir adama aşık olmasıyla değişir. Kızı Ela'nın (İlayda Alişan) ilk aşkı, yaşıtı bir üniversite öğrencisi değil babasının, başkasıyla evlenmek üzere olan 35 yaşındaki patronudur. Kızını bu yanlış ilişkiden kurtarmaya çalışan Bahar, ne yapsa da olacakların önüne geçemez. Bahar ve ailesinin hayatı, Ela'nın 19. yaş gününde sonsuza kadar değişir.

MASUMİYET HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

İlk fragmanı yayınlanan dizinin hangi gün yayınlanacağı henüz belli değil. Dizi, şubat ayı içerisinde FOX TV'de ekrana gelecek. Diziyle ilgili detaylı bilgiye ulaşınca haberimize eklenecektir.

MASUMİYET DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

HÜLYA AVŞAR KİMDİR?

57 yaşındaki Hülya Avşar, 10 Ekim 1963'de Balıkesir'de doğdu. Kürt asıllı Türk oyuncu, şarkıcı ve sunucu, Emral ve Celal (Ello) Avşar'ın ilk çocuğu olarak Edremit-Balıkesir'de dünyaya geldi.

Detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Hülya Avşar kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Hülya Avşar hayatı

MEHMET ASLANTUĞ KİMDİR?

Sıcak Saatler, Bir İstanbul Masalı, Hanımın Çiftliği gibi sevilen televizyon dizileri ve Yengeç Sepeti, Gündoğmadan gibi ödüllü filmlerde rol almış olan sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu

Detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Mehmet Aslantuğ Kimdir ?| Eşi Arzum Ozan Nereli, Kaç Yaşında?

DENİZ ÇAKIR KİMDİR?

Deniz Çakır, 31 Aralık 1982 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Ayrancı Süper Lisesi'nden mezun olmasının ardından, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde eğitimini tamamladı.

Detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Deniz Çakır kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?

*Neslihan Arslan

*Rüçhan Çalışkur

*Tolga Güleç

*İlayda Alişan

*Serkay Tütüncü

*Deniz Işın

*Selen Uçer