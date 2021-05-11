İlayda Alişan, Hülya Avşar, Deniz Çakır, Serkay Tütüncü'nün başrolünü üstlendiği dizi Masumiyet'in yayın tarihinin değiştiği açıklandı. Bunun üzerine dizinin sevenleri, Masumiyet dizisi ne zaman oynuyor, hangi kanalda, hangi gün, saat kaçta? sorularıyla araştırma yapmaya başladı.

MASUMİYET DİZİSİ NE ZAMAN OYNUYOR, HANGİ KANALDA, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Masumiyet dizisi her çarşamba FOX ekranlarında yayınlanmaktaydı. Ancak kanal tarafından yapılan açıklamaya göre dizinin yayın gününün değiştiği öğrenildi. Masumiyet, 17 Mayıs itibarıyla FOX ekranlarında 20.00'da Pazartesi günleri yayınlanacak.

MASUMİYET DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Bahar'ın hayatı, 19 yaşındaki kızı Ela'nın yanlış bir adama aşık olmasıyla tamamen değişir. Ela, babasının başka bir kadınla evlenmek üzere olan 35 yaşındaki patronu İlker'e aşık olur. İlker ile Ela'nın ilişki yaşamasının ardından işler çözülemeyecek bir hal alır.