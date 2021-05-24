Ünlü isimleri kadrosunda barındıran Gold Film imzalı Masumiyet dizisi, yayınlandığı ilk bölümünde izleyiciden tam not almış ve ilgi çekmişti. Ancak Çarşamba günü ekranlara gelen rakip dizi Sadakatsiz'in reytinglerde gerisinde kalınca dizinin gününde değişikliğe gidilmiş, az da olsa beklenen ivme yakalanmıştı. Bu ivme de dizinin geleceğini kurtarmayınca final kararı alındı. Bu nedenle diziseverler de Masumiyet dizisi neden final yaptı, neden bitti? Masumiyet dizisi ne zaman final yapacak? sorularının yanıtlarını aramaya başladılar. İşte merak edilen sorularınınız yanıtları...

MASUMİYET DİZİSİ NEDEN FİNAL YAPTI, NEDEN BİTTİ?

Masumiyet dizisi Çarşamba günlerinde Sadakatsiz dizisinin bir hayli reytinglerde gerisinde kaldı. Dizi Pazartesi gününe alınsa da istenilen başarıyı yakalayamadığı için13.bölümüyle ekranlara veda edecek. Dizinin final yapmasına ilişkin kararı açıklayan Gold Film, şu açıklamayı yaptı:

“Kanalla birlikte aldığımız ortak karar doğrultusunda Masumiyet dizimiz 24 Mayıs Pazartesi günü yayınlanacak olan final bölümüyle ekrana veda edecektir. Bugüne dek sizlerden gördüğümüz destek ve ilgi için teşekkür ederiz. Yeni projelerde buluşmak üzere…"

MASUMİYET DİZİSİ NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Masumiyet dizisi 24 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'da yayınlanacak olan özet bölümünün ardından 13.bölümüyle final yapacak.

MASUMİYET FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

İlker’in akıl almaz evlenme teklifiyle deliye dönen Bahar, Ela’ya güvenemez ve sert tedbirler almak zorunda kalır ancak ne İlker’in hesaplarına, ne de Timur’un çıkarları uğruna Ela’yı kullanmasına engel olamaz. Ela, uzun gel gitlerin ardından içindeki bütün soru işaretlerine rağmen, İlker’in telkinlerinin etkisinde kalır ve ona evet der. Bu akıl almaz evlilik, Ilgaz cephesine ihtiyacı olan algı yönetimini sağlasa da, Ilgaz’lar hiç beklemedikleri yerden altından kalkamayacakları bir darbe yer. İlker ve Ela’nın evlenmesi sadece Bahar için değil, İrem için de yıkıcı olur. Dengesini tamamen kaybeden İrem, nihayet iyileşmek adına büyük bir adım atarken, yaptığı misilleme ile Ilgaz’ları karıştırmayı başarır. Diğer yanda, Harun’un olay gecesindeki payı tüm çıplaklığıyla ortaya çıkarken, yolu Ela’nın yaşadığı felaket gecesinden geçen herkes için hesaplaşma vakti gelmiştir artık. Kızının evliliğiyle köprüleri atmış olan Bahar, son sözünü mahkemede söyleyecek ve olay gecesiyle ilgili ezberler bir kez daha bozulacaktır.

MASUMİYET DİZİSİ KONUSU

Evli ve iki çocuk annesi Bahar’ın (Deniz Çakır) hayatı, 19 yaşındaki kızının yanlış bir adama aşık olmasıyla değişir. Kızı Ela’nın (İlayda Alişan) ilk aşkı, yaşıtı bir üniversite öğrencisi değil babasının, başkasıyla evlenmek üzere olan 35 yaşındaki patronudur. Kızını bu yanlış ilişkiden kurtarmaya çalışan Bahar, ne yapsa da olacakların önüne geçemez. Bahar ve ailesinin hayatı, Ela’nın 19. yaş gününde sonsuza kadar değişir.

MASUMİYET DİZİSİ OYUNCULARI

Hülya Avşar

Mehmet Aslantuğ

Deniz Çakır

İlayda Alişan

Serkay Tütüncü

Deniz Işın

Selen Uçer

Tolga Güleç

Neslihan Arslan

Asena Tuğal

Ertuğrul Postoğlu

Alayça Öztürk Gidişli

Kimya Gökçe Aytaç

Gizem Ergün

Asena Keskinci

Ozan Kaya Oktu

Sevgi Temel

Rüçhan Çalışkur

Kaynak: Bölge Gündem. FOX TV.