Yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği Gold Film imzalı Masumiyet dizisinin yönetmen koltuğunda ise Ömür Atay yer alıyor. Merakla beklenen Masumiyet dizisinin başlamasına çok kısa süre kala oyuncuları araştırma konusu edildi. Peki Masumiyet dizisinin Bahar'ı kimdir? Bahar Yüksel kimdir? İşte detaylar...

MASUMİYET DİZİSİNİN BAHAR'I KİMDİR? BAHAR YÜKSEL KİMDİR?

Bahar, üniversite hayalleri kurduğu esnada erken yaşta evlenerek ideallerinden vazgeçmiş sıradan bir kadındır. Her ne kadar sıradan, güçsüz bir kadın gibi görünse de gözünden sakındığı bir tanecik kızı Ela'ın başına gelenler Bahar'ın içindeki gücü ortaya çıkaracaktır. Dizide Bahar karakterini canlandıran isim ise bir çok diziden tanıdığımız başarılı oyuncu Deniz Çakır'dır.

DENİZ ÇAKIR KİMDİR?

Deniz Çakır, 31 Aralık 1982 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde eğitimini tamamladı. İlk oyunculuk deneyimi olan “Kadın İsterse” dizisinde, Alev rolüyle dikkatleri üzerine çekti.

Deniz Çakır kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?