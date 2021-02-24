Yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği Gold Film imzalı Masumiyet dizisinin yönetmen koltuğunda ise Ömür Atay yer alıyor. Dizinin yayın hayatına başlamasına kısa süre kala oyuncuları ve özel yaşamları merak konusu oldu. Peki Masumiyet dizisinin Harun'u kimdir? Harun Orhun kimdir? İşte detaylar...

MASUMİYET DİZİSİNİN HARUN'U KİMDİR? HARUN ORHUN KİMDİR?

Harun Orhun, harika giden işleri, iş dünyasının sevilen ismi olmasının yanında süper baba olma kimliğiyle dikkat çekiyor. Dünyadaki tek değer verdiği varlık biricik kızı İrem olan Harun, müstakbel damadı Ilgaz ve ona atılan iftiralar ile hayatı alt üst olacaktır. Dizide Harun karakterine hayat veren isim ise başarılı oyuncu Mehmet Aslantuğ'dur.

MEHMET ASLANTUĞ KİMDİR?

25 Eylül 1961’de çiftçi bir ailenin son çocuğu olarak doğdu. Oyunculuğa orta/lise öğrenciliği döneminde kurdukları tiyatro kulübüyle başladı. Üniversite yıllarında İktisat Oyuncuları Topluluğu / Deneysel Sahneyle oyunculuğuna devam etti.

Mehmet Aslantuğ Kimdir ?| Eşi Arzum Ozan Nereli, Kaç Yaşında?