Yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği Gold Film imzalı Masumiyet dizisinin yönetmen koltuğunda ise Ömür Atay yer alıyor. Masumiyet dizisiyle kısa sürenin ardından tekrar ekranlara dönen oyuncu merak konusu oldu. Peki Masumiyet dizisinin İrem'i kimdir? İrem Orhun kimdir? İşte detaylar...

MASUMİYET DİZİSİNİN İREM'İ KİMDİR? İREM ORHUN KİMDİR?

İrem Orhun tanınmış bir babanın vermiş olduğu hayat ile sosyetenin içinden bir karakter. Bu üzerine yapışmış sosyetik güzel etiketinden kurtulmak için popüler bir influencer olma yoluna girmiştir. Öte yandan kendisi gibi zengin bir ailenin çocuğu ola başarılı ekonomist İlker ile bir dargın bir barışık nişanlılık geçirmektedir. Dizide İrem karakterine hayat veren oyuncu ise en son Sefirin Kızı adlı diziden aşina oluğumuz, Deniz Işın'dır.

DENİZ IŞIN KİMDİR?

28 Mayıs 1992 İzmir doğumlu olan Deniz Işın, Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Ege üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği’nde yüksek lisansını tamamladı ve İstanbul’a taşındı.

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Deniz Işın kimdir? Kaç yaşında? Scorptan oyunculuğa geçen Deniz Işın nereli?