Yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği Gold Film imzalı Masumiyet dizisinin yönetmen koltuğunda ise Ömür Atay yer alıyor. Dizinin başlamasına kısa sür kala karakterler araştırılmaya başlandı. Peki Masumiyet dizisinin Timur'u kimdir? Timur Yüksel kimdir? Ayrıntılar haberimizde...

MASUMİYET DİZİSİNİN TİMUR'U KİMDİR? TİMUR YÜKSEL KİMDİR?

Timur, beyaz yakalı ve hırslı biridir. Annesinin 40 yaşında hiç büyümeyen biricik prensidir. Kariyerinde bir türlü istediği yere gelemeyişinin tek nedeni olarak eşini görmektedir. Dizide Timur karakterini canlandıran başarılı oyuncu ise Tolga Gülenç'tir.

TOLGA GÜLENÇ KİMDİR?

Tolga Güleç 20 Eylül 1981, İskenderun'da dünyaya geldi. Aslen İzmirli olan Güleç, Türk sinema ve TV dizileri oyuncusudur. Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde ilk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra, önce Çukurova Üniversitesi'nde işletme eğitimine başladı.

Detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Tolga Güleç kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?