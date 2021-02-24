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Masumiyet dizisinin Yelda'sı kimdir? Yelda Demirci kimdir?

Fox tv ekranların yayın hayatına başlayacak olan Masumiyet adlı dizi konusu ve oyuncu kadrosu ile ilgi çekti. İzleyici tarafından oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Peki Masumiyet dizisinin Yelda'sı kimdir? Yelda Demirci kimdir? Ayrıntılar haberimizde...

Masumiyet dizisinin Yelda'sı kimdir? Yelda Demirci kimdir?

Yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği Gold Film imzalı Masumiyet dizisinin yönetmen koltuğunda ise Ömür Atay yer alıyor. Masumiyet dizisiyle tekrar ekranlara dönen başarılı oyuncu Selen Uçer araştırılmaya başlandı. Peki Masumiyet dizisinin Yelda'sı kimdir? Yelda Demirci kimdir? İşte detaylar...

MASUMİYET DİZİSİNİN YELDA'SI KİMDİR? YELDA DEMİRCİ KİMDİR?

Bahar’ın en yakın arkadaşı, hayattaki tek sırdaşı. Peş peşe kaybettiği anne ve babasının emaneti olan erkek kardeşi Umut, Yelda karakterinin hayatındaki en önemli insan. Dizide Yelda karakterine hayat veren başarılı oyuncu ise Selen Uçer'dir.

Masumiyet dizisinin Yelda'sı kimdir? Yelda Demirci kimdir?

SELEN UÇER KİMDİR?

Leyla Selen Uçer Türk oyuncu. Ara filmi ile DOT yapımı Böcek oyunuyla tanınır. Kimya mühendisi bir anne babanın kızı olarak dünyaya geldi.

Detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Selen Uçer Kimdir, Nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?Selen Uçer Kimdir, Nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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