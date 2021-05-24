FOX TV'de dün akşam final bölümüyle ekranlara veda eden Masumiyet dizisinin izleme linkine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Masumiyet final 13. bölüm full, tek parça izle| Masumiyet final izle...

MASUMİYET FİNAL 13. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | FOX TV MASUMİYET FİNAL İZLE

İsmail olay gecesi orada olduğunun ortaya çımasının ardından her şey değişir. Hale İsmail’in sonuna doğru giderken, Ela ise kendi gerçeğinin peşindedir. İlker ile tehlikeli bir oyunun içinde olan Ela, yanlış adımlar atacaktır. Telefonun ucundaki suç ortağı Ela’yı yanlış yönlendirecek ve Ela büyük bir tehlikenin ortasında kalacak. İrem ile Cenk arasındaki gerginlik tam gaz devam ederken, gerilim giderek artacak. İrem gerçeklere bir adım daha yaklaşırken yeni bir karar alır. Diğer taraftan Bahar ve Harun iş birliği yaparak Ilgaz’ı sıkıştırmaktadır. Hale İsmail’i çözdükten sonra ise artık polisin hedefinde yeni bir kişi daha olacaktır.

MASUMİYET FİNAL 13. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

FOX TV MASUMİYET FİNAL 13. BÖLÜM İZLE