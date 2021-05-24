Masumiyet neden final yapıyor? Masumiyet dizisi final mi yapıyor? Final ne zaman, saat kaçta? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından sıkça aratılıyor. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde yer verdik.

MASUMİYET NEDEN FİNAL YAPIYOR?

FOX TV'nin sevilen dizisi Masumiyet'in 13. bölümde final yapacağı haberinin ardından dizinin izleyici kitlesi büyük bir üzüntüye boğulurken yapım şirketinden dizinin neden final yaptığıyla ilgili açıklama geldi. Açıklamada ''Kanalla birlikte aldığımız ortak karar doğrultusunda Masumiyet dizimiz 24 Mayıs Pazartesi günü yayınlanacak olan final bölümüyle ekrana veda edecektir. Bugüne dek sizlerden gördüğümüz destek ve ilgi için teşekkür ederiz. Yeni projelerde buluşmak üzere…” ifadelerine yer verdi.

Masumiyet dizisinin final yapmasıyla da ilgili olarak reyting sıralaması yükselememesinden kaynaklı olduğu öne sürüldü.

MASUMİYET DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR? FİNAL NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Başrollerde Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır, Hülya Avşar gibi iddialı oyuncuların yanında genç ve yeni çıkış yapmış İlayda Alişan ve Serkan Tütüncü yer alan Masumiyet dizisi 13. bölümüyle ekranları başındaki izleyicisine veda edecek.

24 Mayıs Pazartesi günü final bölümüyle seyircisinin karşısına çıkacak olan dizi, saat 20.00'de ekranlarda olacak.

MASUMİYET DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Masumiyet dizisi seti Kocaeli’de bulunuyor. Kocaeli genellikle çekim yeri oluyor. Tüm dizi oyuncuları bu civarlarda çekimlerine devam ediyor.

MASUMİYET DİZİSİ KONUSU

Sıradan bir annenin sıradan hayatı, kızının şiddet kurbanı olmasıyla bir gecede değişir ve doğrunun yanlışa, gerçeğin yalana karıştığı bir sürek avı başlar.

24 Şubat gecesi, İstanbul’da öldü sanılarak yol kenarına atılmış bir genç kız bulunur. Öldüresiye dövülmüş genç kız, o gün doğum günü olan 19 yaşındaki Ela Yüksel’dir. Kızının doğum günü, hayatının en acı gününe dönüşen Ela’nın annesi Bahar, tanınmış iş insanı İlker Ilgaz’ı işaret eder. Acılı annenin hedefinde olan İlker, aile dostları Harun Orhun’un kızı İrem’le nikah masasına oturmak üzeredir. Kızı için adalet isteyen annenin zorlu yolculuğu başlarken Bahar’ın karşısına bir başka anne; İlker’in annesi Hale Ilgaz çıkar. İrem’in babası Harun ise, iki ateş arasında kalırken tarafını seçmek zorundadır. Bahar’ın suçlamalarıyla birlikte, Ela ve İlker’in, yalanların ve İrem’in gölgesinde yaşadıkları yasak aşk, mercek altına alınır. Korkunç şiddet olayının altından çıkan kanlı aşk üçgeni, üç ailenin de hayatını kökünden değiştirecektir.

MASUMİYET DİZİSİ OYUNCULARI

Dizinin başrollerini Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır gibi birbirinden sevilen oyuncular paylaşırken onlara Serkay Tütüncü, İlayda Alişan, Deniz Işın, Selen Uçer, Tolga Güleç, Neslihan Arslan, Asena Tuğal, Ertuğrul Postoğlu, Alayça Öztürk Gidişli, Kimya Gökçe Aytaç, Gizem Ergün, Asena Keskinci, Ozan Kaya Oktu ve Rüçhan Çalışkur gibi başarılı isimler de eşlik ediyor.