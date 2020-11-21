Masumlar Apartmanı 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Tansel Öngel kadroya dahil oldu! Safiye ve eski sevgilisi Naci karşı karşıya!

Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Baş rollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar'ın yer aldığı dizi 11. yeni bölümüyle 24 Kasım Salı akşamı TRT 1 ekranlarında olacak. Yeni bölümde kadroya Naci rolüyle Tansel Öngel katılıyor. İşte Masumlar Apartmanı 11. yeni bölüm fragmanı haberimizde...

MASUMLAR APARTMANI 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Masumlar Apartmanı 11. yeni bölüm fragmanında Safiye, yıllar önce kendisi yüzünden öldüğünü sandığı lise aşkı Naci'yi karşısında görünce hayatının şokunu yaşıyor. Naci unutamadığı aşkına daha yakın olmak için Safiye'nin apartmanının karşı apartmanına taşınıyor.

Gülben'in Esra'ya gönderdiği korkunç bebek ise Han için iplerin tamamen kopmasına neden oluyor.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Han büyük bir risk alarak İnci’ye çöp daireyi gösterir. İnci’nin güvenini kazanmak için yaptığı bu hareket Safiye ve Gülben’i derinden etkiler. Gülben sonunda Safiye’ye isyan bayrağını çeker.

Safiye, Han ve Gülben tarafından sevmeyi bilmemekle suçlanır ancak gerçek bambaşkadır.

Yıllardır sır gibi sakladığı gönül yarası yalnız kaldığı an Safiye’yi vurmaktadır.

Yine böyle bir gecede beklenmedik biri yardımına yetişir. Ege ve Neriman’ın arkadaşlığı her geçen gün ilerlemektedir. Neriman Ege’ye dersleri, Ege de Neriman’a hayattan zevk almayı öğretmeye başlar.

Esat’ın Gülben’i kırmamak için yaptığı hamle, Gülben tarafından yanlış yorumlanır ve ona herkesi şoke edecek bir adım attırır.

Geçmişten çıkıp gelen biri Safiye’yi alt üst edecektir.