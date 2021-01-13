Masumlar Apartmanı 17. son bölümde Safiye'nin sinir krizi geçirdiği izleyenleri şok etti!

Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye karakteri ile adeta izleyiciye görsel bir şölen sunan Ezgi Mola'nın son bölümdeki sinir krizi geçirdiği sahne izleyiciyi şok etti.

Masumlar Apartmanı'nın merakla beklenen 17. yeni bölümü 12 Ocak Salı akşamı TRT 1'de ekrana geldi.

Yeni bölümde Han ve İnci’nin evliliğini öğrenen Safiye çılgına döndü. Safiye Han'ı evden kovdu. Naci'nin eski eşi ve aynı zamanda Safiye'nin de lise arkadaşı olan Gülru'nun her şeyi itiraf etmesi Safiye'yi bir kez daha yıktı.

Naci'nin evliliğini öğrenen Safiye ise annesinin hayalinin de sözleriyle evde sinir krizi geçirdi. Annesinin hayalinin kafasından çıkmasını isteyen Safiye, kafasını duvarlara vurarak kendini yaraladı.

Safiye'nin sinir krizi geçirdiği anlar sosyal medyada da gündem oldu. Sosyal medya kullanıcılar etkileyici sahneyle ilgili yorumlar yaptı.

Hiç kimseye dokunamayan Safiye babasına sarıldı, hana sarıldı. artık ne kadar zor durumdaysa, ne kadar bunaldıysa... biz hissetik be helal olsun @ezgimola oyunculuğuna... #safnac #MasumlarApartman #EzgiMola pic.twitter.com/LBusVB5ba7 — safiyenin_sabunuu (@SafiyeninS) January 12, 2021