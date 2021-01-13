EKPSS tercihleri ne zaman 2021? EKPSS tercihi nasıl yapılır?Lefter Küçükandonyadis kimdir, nereli? Ne zaman ve neden öldü? Lefter Küçükandonyadis hayatıEKPSS tercih kılavuzu yayımlandı: Tercih işlemleri başladı!Oğuz Yılmaz kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Instagram adresi ne?Sanayi üretim endeksi Kasım ayı verileri açıklandı: Kasım ayında 1,3 yükselişte!Adana'da define aramak için su kuyusu kazdılar! 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi tutuklandıMüge Anlı bugün CANLI İZLE linki 13 Ocak Çarşamba kesintisiz izle| ATV CANLI İZLE linki YOUTUBEEKPSS atama tercihleri ne zaman başlıyor? EKPSS tercihleri başladı mı 2021?Nihat Özdemir'den seyirci açıklamasıWhatsApp'tan hata üstüne hata: Konuşmalar Google'da servis edildi!
İstanbul7 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Masumlar Apartmanı 17. son bölümde Safiye'nin sinir krizi geçirdiği izleyenleri şok etti!

Masumlar Apartmanı 17. son bölümde Safiye'nin sinir krizi geçirdiği izleyenleri şok etti!

Masumlar Apartmanı dizisi 17. bölümüyle TRT 1 ekranlarında seyirci karşısına çıktı. Dizinin son bölümüne damga vuran ise sahne ise Safiye'nin sinir krizi geçirerek kafasına duvarlara vurması oldu.

Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye karakteri ile adeta izleyiciye görsel bir şölen sunan Ezgi Mola'nın son bölümdeki sinir krizi geçirdiği sahne izleyiciyi şok etti.

Masumlar Apartmanı 17. son bölümde Safiye'nin sinir krizi geçirdiği izleyenleri şok etti!

Masumlar Apartmanı'nın merakla beklenen 17. yeni bölümü 12 Ocak Salı akşamı TRT 1'de ekrana geldi. 

Masumlar Apartmanı 17. son bölümde Safiye'nin sinir krizi geçirdiği izleyenleri şok etti!

Yeni bölümde Han ve İnci’nin evliliğini öğrenen Safiye çılgına döndü. Safiye Han'ı evden kovdu. Naci'nin eski eşi ve aynı zamanda Safiye'nin de lise arkadaşı olan Gülru'nun her şeyi itiraf etmesi Safiye'yi bir kez daha yıktı.

Masumlar Apartmanı 17. son bölümde Safiye'nin sinir krizi geçirdiği izleyenleri şok etti!

Naci'nin evliliğini öğrenen Safiye ise annesinin hayalinin de sözleriyle evde sinir krizi geçirdi. Annesinin hayalinin kafasından çıkmasını isteyen Safiye, kafasını duvarlara vurarak kendini yaraladı. 

Masumlar Apartmanı 17. son bölümde Safiye'nin sinir krizi geçirdiği izleyenleri şok etti!

Safiye'nin sinir krizi geçirdiği anlar sosyal medyada da gündem oldu. Sosyal medya kullanıcılar etkileyici sahneyle ilgili yorumlar yaptı.

 

 

 

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT