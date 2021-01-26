Masumlar Apartmanı 19. bölüm izle | Masumlar Apartmanı 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Masumlar Apartmanı 19. bölüm izle Baş rollerinde Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar'ın yer aldığı reyting rekortmeni dizi bu akşam yeni bölümüyle TRT 1 ekranlarında olacak. Diziyi internet üzerinden izlemek isteyenler için Masumlar Apartmanı 19. bölüm izle linki haberimizde...

Masumlar Apartmanı, 19. yeni bölümü ile 26 Ocak Salı akşamı izleyicileriyle bir araya gelecek.

MASUMLAR APARTMANI 19.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Han, İnci'nin kararının ardından perişan haldedir. İnci de Han'dan farksız bir durumda değildir ancak kararının da arkasındadır. Evdekiler Han'ın moralini düzeltmek için çırpınırken Neriman okulda Ege ile tartışır. Tartışma sırasında Ege'nin ağzından kaçırdığı bir şey Neriman'ı şoke eder. Ancak Ege'nin sonraki hamlesi Neriman'ı yıkar.

Ablasının ve Han'ın sevdiklerinden ayrı kalmalarına dayanamayan Gülben, Han ve İnci'yi bir araya getirmek için hiç umulmadık birinden yardım ister. İnci'nin kaldığı yeri öğrenen Han, son bir kez konuşmak için çabalar. Evdeki düzeni eski günlere döndürme çabasındaki Safiye, Naci hakkında öğrendiği yeni bir gerçekle yüzleşir. Naci ise çaresizlik içinde Gülru'ya son isteğini söyler.