22. yeni bölümüyle bu akşam seyirci karşısına çıkacak olan Masumlar Apartmanı, yine izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Yıllar sonra ilk aşkı Naci'nin dönmesiyle iyileşen ve aşkla ayakta duran Safiye Naci'nin acı sonuyla yerle bir olur. Annesinin hayalini duymayı bırakmışken yine o sesi duyamaya ve uğursuz Safiye olduğuna inanmaya başlar. İşte Masumlar Apartmanı 22. bölüm full izle |Masumlar Apartmanı son bölüm full izle Youtube...

MASUMLAR APARTMANI 22. BÖLÜM FULL İZLE |MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM FULL İZLE YOUTUBE

Naci'nin hastaneye kaldırılmasını izleyen Safiye sok geçirir ve yine kendini suçlayarak kendisini odalara kapatır. Naci'nin ve Safiye'nin bu durumu tüm ev halkını üzerken Han'ın soğuk kanlı duruşu bir kişinin dikkatini çeker. İnci Han'ın onu öldürmekle tehdit ettiği için Naci'nin ölümünden sorumlu tutmaktadır.

MASUMLAR APARTMANI 22. BÖLÜM FULL İZE | SON BÖLÜM FULL İZLE

İnci ile Han'ın arasında gergin dakikaların yaşanmasıyla Han kendisini her zaman yaptığı gibi sokağa vurur. Öte yandan İnci'nin isteği üzerine apartmana taşınma kararı alan Esra'yı öğrenen Gülben ise bazı planlar kurmaktadır.

Han çöp topladığı esnada Esra'ya yakalanır. Esra'nın şahit olduklarını kimseye anlatmaması için Han'ın ona ne yapacağı ise merak konusu.