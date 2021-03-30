Masumlar Apartmanı 28. bölüm canlı izle| Masumlar Apartmanı son bölüm TRT 1 canlı izle

Safiye, Naci'nin gidişi ve yaşadıklarını henüz atlatamamışken yine annesinin hayaleti ile yüzleşir. Gülben'in ve ailedeki yaşanan tüm değişimlerden Safiye'yi suçlu tutan annesi, eski Safiye'ye dönmesini söyler.

Öte yandan Gülben, yaşadığı ağır olayların ardından iyice akli melekelerini oynatmıştır. Gülben, öğlen uykusunda yine altına kaçırır ama bu kez radikal bir karar alır. Bu karar yalnızca Gülben’i değil, evdeki tüm dengeyi sarsar.

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Safiye, Gülben’i kararından vazgeçirmeye çalışırken Han ve İnci gelir. Neriman’ın odasında kilitli olduğunu öğrenmeleri, büyük bir krizin başlangıcı olur. Evde herkesin arası gerginken Neriman’ın beklenmedik planını devreye sokması ise daha büyük sorunları beraberinde getirir.

Çocukluğundaki yaralarından sıyrılamayan Han, annesinin ona yaptıklarını anlatırken o sırada bodrum katı sahnesi ekranlara gelir. İzleyici ise Han'ın yeni sırrının ne olduğu merak etti.

Doktorun Han'a yönelttiği ya İnci seni terk edip giderse sorusuna verdiği yanıt ise İnci'ye zarar mı verecek sorusunu akıllara getirdi.

Evde işler kötü giderken Neriman ise Ege ile olan bağını iyice kuvvetlendirir. Bu anlara şahit olan Safiye ne tepki verecektir? Esra ile uğraşan Han'ın amacı nedir?