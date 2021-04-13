Salı akşamlarının izlenme rekorları kıran dizisi Masumlar Apartmanı, bu akşam izleyiciyi ekran başına kilitleyecek 35. bölümü yayınlanacak. İnci büyük bir değişim yaşayan Gülben için seferber olur ancak yine Safiye engeline takılır. Peki Gülben ile İnci arasındaki bağlar yeniden kuvvetlenecek mi? İşte Masumlar Apartmanı 29. canlı izle| Masumlar Apartmanı son bölüm TRT 1 canlı izle...

Neriman’ın kaçma teşebbüsü başta Han olmak üzere herkesi şoke etmiştir. Safiye tam bir kriz halindedir. Evde durumlar iyice gerilir. İnci’nin Neriman hakkında öğrendiği bir gerçek, olayların seyrini değiştirir ve Han duruma müdahale eder.

MASUMLAR APARTMANI 29. BÖLÜM| SON BÖLÜM CANLI İZLEME LİNKİ...

Neriman, her şeyden vazgeçmiş, hayatla bağlarını koparmış gibidir. Ege ise hem Neriman’ı hayal kırıklığına uğratmanın hem de ona ulaşamamanın sıkıntısıyla çaresizce çırpınır.





Gülben’in yaşadığı soruna çözüm arayışına giren İnci, ona yardım etmek için bazı adımlar atar. Ancak her zamanki gibi Safiye’yle karşı karşıya gelir. Yağmur’un hastalarından biriyle yaşadığı karşılaşma, Han’ın canını sıkar.

Esra ise Esat’a ulaşamadığı için başına bir şey gelmiş olma ihtimalini düşünmeye başlar. Kafasındaki şüphe son derece korkutucudur ancak gerçeğe ulaşmak için bu korkunun onu durdurmasına izin vermez.