Yapımcılığını OGM Pictures'ın ve senaristliğini Deniz Madanoğlu ile Rana Mamatlıoğlu'nun üstlendiği, psikoloji ve drama türündeki TRT 1 dizisi Masumlar Apartmanı'nın bu hafta ekranlarda olmaması izleyici meraklandırdı. Biz de bunun üzerine haberimizde Masumlar Apartmanı bu hafta var mı, yok mu? Masumlar Apartmanı bugün neden yok 4 Ocak 2022 Salı? Hangi gün oynuyor? Ne zaman çıkıyor? sorularının yanıtına yer verdik.

MASUMLAR APARTMANI BU HAFTA VAR MI, YOK MU? MASUMLAR APARTMANI BUGÜN NEDEN YOK 4 OCAK 2022 SALI?

Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun ve Aslıhan Gürbüz'ün başrollerinde olduğu TRT 1 ekranlarında salı günleri izleyici karşısına çıkan Masumlar Apartmanı dizisi bu hafta ekrana gelmiyor. Yılbaşı dolayısıyla dizilerin çoğu sete ara veriyor. Bu nedenle Masumlar Apartmanı dizisi de 4 Ocak 2022 Salı akşamı TRT 1 ekranlarında olmayacak.

HANGİ GÜN OYNUYOR? NE ZAMAN ÇIKIYOR?

Yılbaşı dolayısıyla çekimlerine ara verilen Masumlar Apartmanı dizisi bir hafta sonra 11 Ocak 2022 Salı günü TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına geçecek.

MASUMLAR APARTMANI 53. BÖLÜM

Safiye, Naci’nin otelden ayrıldığını öğrenir. Korku ve kızgınlık arasında gidip gelirken daha fazla dayanamaz ve gidip Naci’yle yüzleşir. Sonuç umduğu gibi olmaz ve Safiye ümitsizliğe kapılır fakat Naci’nin beklenmedik bir kararla çıkagelmesi içinde yepyeni bir umut yeşertir. Gülben’se apartmana taşınacak olmanın heyecanı içindedir. Ancak oraya taşınmasının ablasına nasıl bir engel oluşturacağından habersizdir.

Sonunda taşınma günü gelir çatar. Taşınmanın ertesi günüyse Gülben büyük bir yemek vermeye karar verir. Neşeyle başladığı hazırlık hüsranla sonuçlanacakken yardımına hiç umulmadık biri yetişir. Han ve Ceylan aralarındaki sorunları görmezden gelip sadece birlikte olmanın mutluluğuna odaklanırlar. İnce bir çizgide dengede durmaya çalışırken, Han’ın çöpte karşılaştığı gizemli biri tüm dengeleri sarsacaktır.