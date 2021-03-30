Her hafta yeni bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitleyen TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın yayın akışında olmadığını gören birçok kişi dizinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağına ilişkin arama yapıyor. Peki Masumlar Apartmanı bugün yok mu? | Masumlar Apartmanı neden yok? 30 Mart Salı İşte ayrıntılar...

MASUMLAR APARTMANI BUGÜN YOK MU? 30 MART SALI

Bugün; Türkiye ile Letonya arasında FIFA Dünya Kupası Eleme maçı oynanacak. TRT 1'de ekranlara gelen Masumlar Apartmanı dizisi bu nedenle bu akşam yayınlanmayacak.

MASUMLAR APARTMANI NEDEN YOK? 30 MART SALI

Türkiye ile Letonya arasındaki FIFA Dünya Kupası Eleme Maçı Atatürk Olimpiyat Stadı, İstanbul'da oynanacak.

Maç dolayısıyla dizi bu akşam yayınlanmayacak. Dizi önümüzdeki hafta Salı günü aynı saatte izleyici ile buluşacak.

TRT1'de saat 20.00'de Rafadan Tayfa Göbeklitepe isimli film, 21:44'te 2022 Dünya Kupası Türkiye-Letonya maçı yayınlanacak.

Masumlar Apartmanı dizisinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada dizinin bu hafta maç nedeniyle yayınlanmayacağı belirtildi.

Dizinin sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Masumlar Apartmanı’na en masum gerekçeyle bir hafta ara.

Gelen yoğun talep üzerine A Milli Futbol Takımımızın Letonya mücadelesi TRT 1 ekranında olacak.

Haydi Bizim Çocuklar 3'te 3 olsun!"

TRT1 YAYIN AKIŞI

20.00 Türk Sineması "Rafadan Tayfa Göbeklitepe"

21:45 2022 Dünya Kupası Türkiye-Letonya

22:45 2022 Dünya Kupası Türkiye-Letonya

23:45 Teşkilat

02:25 Türkan Hanım'ın Konağı

03:40 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

MASUMLAR APARTMANI 28. BÖLÜM KONUSU

Safiye, Naci'nin gidişi ve yaşadıklarını henüz atlatamamışken yine annesinin hayaleti ile yüzleşir. Gülben'in ve ailedeki yaşanan tüm değişimlerden Safiye'yi suçlu tutan annesi, eski Safiye'ye dönmesini söyler.

Öte yandan Gülben, yaşadığı ağır olayların ardından iyice akli melekelerini oynatmıştır. Gülben, öğlen uykusunda yine altına kaçırır ama bu kez radikal bir karar alır. Bu karar yalnızca Gülben’i değil, evdeki tüm dengeyi sarsar.

Safiye, Gülben’i kararından vazgeçirmeye çalışırken Han ve İnci gelir. Neriman’ın odasında kilitli olduğunu öğrenmeleri, büyük bir krizin başlangıcı olur. Evde herkesin arası gerginken Neriman’ın beklenmedik planını devreye sokması ise daha büyük sorunları beraberinde getirir.

Çocukluğundaki yaralarından sıyrılamayan Han, annesinin ona yaptıklarını anlatırken o sırada bodrum katı sahnesi ekranlara gelir. İzleyici ise Han'ın yeni sırrının ne olduğu merak etti.

Doktorun Han'a yönelttiği ya İnci seni terk edip giderse sorusuna verdiği yanıt ise İnci'ye zarar mı verecek sorusunu akıllara getirdi.

Evde işler kötü giderken Neriman ise Ege ile olan bağını iyice kuvvetlendirir. Bu anlara şahit olan Safiye ne tepki verecektir? Esra ile uğraşan Han'ın amacı nedir?