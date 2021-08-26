Masumlar Apartmanı ne zaman başlayacak 2021? Masumlar apartmanı yeni sezon ne zaman? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından en çok aratılan konular arasına girdi. İşte konuyla ilgili detaylar...

MASUMLAR APARTMANI NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2021?

TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın ne zaman başlayacağıyla ilgili set ekibinden net bir açıklama yapılmadı.

MASUMLAR APARTMANI YENİ SEZON NE ZAMAN?

Masumlar Apartmanı dizisinin yeni sezonu için tam bir tarih verilmezken dizinin Eylül ayının ikinci haftası itibariyle 38. bölümü ile izleyici karşısına çıkması bekleniliyor.

MASUMLAR APARTMANI KONUSU NEDİR?

Sevilen dizinin konusun gelecek olursak: Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazadan dolayı tamamen değişiyor. İnci’nin yaşadığı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Safiye (Ezgi Mola), Gülben (Merve Dizdar) ve Neriman (Gizem Katmer) yaşamı takıntılarla dolu üç kız kardeştir. Evin babalığını üstlenen Han ise hasta babalarının da içinde bulunduğu bu aileyle gerçek dünyayla arasındaki tek bağlantıdır. Han’ın bu yaşamdaki tek amacı iş ve ev arasında mekik dokuyarak bu aileyi ayakta tutmaktır ancak Han’ın dünyası İnci’yi (Zeynep Farah Abdullah) gördüğü o ilk anda değişerek aşık olacak ve Han’ı ilk defa kendi mutluluğunun peşinden koşturacaktır. Takıntılı yaşamlarından dolayı her günü diken üstünde geçiren Derenoğlu ailesi, İnci’nin gelişiyle birlikte daha da kontrolden çıkacak ve ortalık iyice karışacaktır.

MASUMLAR APARTMANI DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Masumlar Apartmanı dizisi oyuncu kadrosunda, Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar, Gizem Katmer, Tansel Öngel, Esra Ruşan, Emir Özden, Açelya Devrim İlhan, Uğur Uzunel, Atilla Şendil ve Metin Coşkun yer alıyor.

MASUMLAR APARTMANI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Masumlar Apartmanı nerede diye merak edenler için ise cevap çekimler İstanbul'da gerçekleşiyor diyebiliyoruz. Dizinin çekimleri İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı olan Balat ve Beyoğlu semtlerinde gerçekleşirken filmin çekildiği apartman da daha önce Şahsiyet dizisinde kullanılmıştı. Dizilere ev sahipliği yapan apartman ise Asmalı Mescit Mahallesi’ndeki Jurnal Sokak’ta bulunmaktadır.