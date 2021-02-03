Masumlar Apartmanı Sezen Aksu şarkısı son bölüm | Masumlar Apartmanında çalan Sezen Aksu şarkısının adı ne ?

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Madalyonun içi” romanından esinlenerek yazılan ve TRT 1 ekranlarında Salı günleri yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisine Sezen Aksu'nun şarkısı damga vurdu. Dizinin ekranlara gelen 20. bölümünde Naci'nin Safiye'ye olan aşkının ekranlara geldiği anda Sezen Aksu'nun Affet şarkısı çalınca izleyenler adeta mest oldu ve şarkı Twitter'da gündem oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı şarkıyı paylaşırken Sezen Aksu'ya da övgüler yağdırdı.

MASUMLAR APARTMANI'NIN 20.BÖLÜMÜNDE YAŞANANLAR

İnci, eve girmiş, yepyeni bir maceraya ilk adımı atmıştır. Her ne kadar sağlam durmakta kararlı olsa da daha ilk günden yaşadıkları onu umutsuzluğa sürükler. Han, İnci’yi rahat ettirmek için elinden geleni yapar ancak Safiye’nin planları başkadır. Safiye, İnci’ye hayatı dar etmekle meşgulken Naci’den gelen bir sürpriz, bastırmaya çalıştığı duyguları tekrar canlandırır. Fakat Safiye direnmekte kararlıdır.

Gülben evdeki dengeleri korumaya çalışırken, Hikmet’in kafa karışıklığı İnci ve Safiye arasında yeni bir kriz yaratır. Neriman ise Ege ve Gamze’nin birlikteliğinin acısını henüz atlatamamışken bir de Gamze’nin entrikalarıyla uğraşmak zorunda kalır ve sonunda patlar. Gülru’nun gitmeden önceki son hamlesi ise Safiye’ye yıllar önce kapattığı bir kapıyı yeniden açtırır.

MASUMLAR APARTMANINDA ÇALAN SEZEN AKSU ŞARKISININ ADI NE ?

Masumlar Apartmanı'nın 20.bölümünde Sezen Aksu'nun besteleyip seslendirdiği Affet şarkısı çaldı. Şarkı çokça beğeni alırken Youtube'a yüklendiği 12 saatte 280 binden kişi tarafından izlendi.

ŞARKIYI DİNLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

SEZEN AKSU AFFET ŞARKISI SÖZLERİ

Senden daha öncesi yok ki

Çoktan kaldırdım çatıya

Böyle bir saflık yok ki

Bakakaldım

Kimlerdensin nerelerdensin

Değmedi mi kir pas ellerine

Hayret

Aldım kör bıçağı elime

Kanata kanata suçumu kazıyorum

Sabret, sabret

Gelen vurdu, giden vurdu, ben de vurdum

Vururken rastlayınca kendime durdum

Büküldü gökyüzü, ayna oldu zaman

Ben o gün ilk defa şeffaf bir şey gördüm