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  3. Masumlar Apartmanı'nda okunan Turgut Uyar'ın şiiri sosyal medyayı kasıp kavurdu!

Masumlar Apartmanı'nda okunan Turgut Uyar'ın şiiri sosyal medyayı kasıp kavurdu!

TRT'nin ilgiyle izlenen dizisi Masumlar Apartmanı'nın 12. bölümünde evin babası Hikmet'in okuduğu Turgut Uyar'ın Göğe Bakma Durağı şiiri sosyal medyada çokça konuşuldu. Reytingleri alt üst eden bölümde Safiye ile Naci'nin lise yıllarının görüntüleriyle verilen bu şiir izleyiciler tarafından çok beğenildi.

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02 Aralık 2020 Çarşamba 14:02
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