Matrix 4 ne zaman yayınlanacak, vizyon tarihi belli oldu mu 2021? Oyuncuları kimler? Matrix 4 fragman izle

Matrix 4 ne zaman yayınlanacak, vizyon tarihi belli oldu mu 2021? Oyuncuları kimler? soruları şu sıralar internet mecrasında en çok aratılanlar arasına girdi. İşte Matrix 4: Resurrections filmiyle ilgili detaylar...

MATRİX 4 NE ZAMAN YAYINLANACAK, VİZYON TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Keanu Reeves'in efsanevi oyunculuğu, fantastik konusu ve döneminin çekim teknikleriyle popülerliğe erişen Matrix filminin 4. serisi olan Matrix 4: 'Resurractions' (Diriliş) filmi 15 yıl aranın ardından tekrardan vizyona girmek için gün sayıyor. Alınan bilgilere göre yönetmenliğini Lana Wachowski'nin üstlendiği "Matrix 4: Resurrections" filminin 22 Aralık 2021 Çarşamba günü vizyona girmesi bekleniyor.

MATRİX 4 OYUNCULARI KİMLER?

22 Aralık'ta yayınlanacağı açıklanan filmin oyuncu kadrosunda Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Jonathan Groff, Christina Ricci, Jessica Henwick ve Priyanka Chopra Jonas gibi isimler yer alıyor.

MATRİX 4 FRAGMANI İZLE

Serinin yeni filmi Matrix 4: Resurrections’a ait görüntüler paylaşıldı. İşte o fragman;