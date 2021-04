Maveraya Yolculuk dizisi ne zaman oynuyor, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanıyor ?

On bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayına özel her gün yayınlanacak olan Maveya Yolculuk dizisi hikayesi ve oyuncu kadrosu ile adından söz ettireceğe benziyor. Yayınlandığı ilk bölümünde izleyiciden tam not olan dizinin yayın saati ve kanalı diziyi izlemek isteyenler tarafından merak ediliyor.

MAVERAYA YOLCULUK DİZİSİ NE ZAMAN OYNUYOR, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

Ahmet Yesevi'nin hayatını konu edinen 'Mavera' dizisi 12 Nisan 2021 Pazartesi günü ilk bölmüyle ekranlara geldi ve Ramazan ayı boyunca her gün saat 23.45'te TRT 1 kanalından yayınlanacak. Dizinin son bölümü ise Ramazan ayının bitişi olan 12 Mayıs Çarşamba günü izleyici ile buluşacak.

MAVERAYA YOLCULUK DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Mavera dizisi Konya'nın Meram ilçesindeki Karahüyük Mahallesi’nde çekilmiştir.

MAVERA YOLCULUK DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Mavera dizisinin Hace Ahmed Yesevi'nin Yusuf Hemedani tarafından Bağdat’a gönderilmesiyle verdiği dirlik ve beraberliğin mücadelesi anlatmaktadır.

Mavera dizisinin konusu şöyle anlatılmaktadır:

"Hâce’nin hikmetli nefesi; insanların ruhuna dokundukça, saflar belirginleşiyor. Bir tarafta onu Bağdat’tan göndermek isteyenlerin kurduğu fitne mahfili; diğer tarafta ise Hâce Ahmed’in “Alp” bileğiyle koruyup, “Eren” yüreğiyle kucaklayacağı insanlar…"

MAVERAYA YOLCULUK DİZİSİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Gerçek adı (Karakter)

-Korel Cezayirli - Hace Ahmet Yesevi

-Görkem Sevindik (Sarı Saltuk)

- Tansel Öngel (Mahmud)

- Sinan Tuzcu

- Hasan Küçükçetin (Pehlivan Hamza)

- Ferit Kaya (Mervan)

-Adrian Can

- Evren Erler (Dübeys Bin Sadaka)

-Mehmet Korhan Fırat (Şahsuvar)

-Nusret Çetinel ( Halife Müsterşid)

-Erdem Ergüney (Kutluk)

- Nur Berfin Çiroğlu (Aytolu)

- Dilara Yeşilyaprak (Asife)

- Recep Usta (Mansur Ata)

- Sedat Mert

- Muharrem Özcan

- Demircan Kaçel

- Handan Yıldırım

- Haydar Köyel (Adnan)

-Atilla Öner

-Arben Akış

-Volkan Uygun

- Alper Türedi

-Şükran Karanlık

-Alkan Kızılırmak

-Zara (Kara Leyla)