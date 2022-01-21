Mayna ne demek, TDK'ya göre Mayna kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mayna ne demek? Mayna TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mayna kelimesi. Peki mayna ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mayna nedir, mayna kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MAYNA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mayna kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mayna kelimesi İtalyanca kökenlidir.

TDK'ya göre mayna kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yelken indirme, fora karşıtı

- Bırakılma, son verilme

- `İndir` anlamında kullanılan bir seslenme sözü



MAYNA CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Kavga mayna oldu.

- Martı'ya beş metre kala `mayna!` diye bağrıldı.



MAYNA KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- mayna etmek

