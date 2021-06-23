McAfee antivirüs'ün kurucusu John McAfee kaldığı hücrede ölü olarak bulundu

Anti-virüs programı McAfee'nin yazılımcısı olan John McAfee vergi kaçakçılığı ile suçlanıyordu. İspanya Yüksek Mahkemesi, McAfee'nin Amerika Birleşik Devletleri'ne iadesine onay vermişti. Bu gelişme sonrası McAfee ile ilgili basında yer alan bir son dakika gelişmesi ülke gündemine oturdu.

İspanyol El Pais gazetesinde yer alan habere göre, 75 yaşındaki McAfee'nin Barcelona'daki hücresinde ölü bulunduğu ve ilk incelemenin intihara işaret ettiği bilgisi yer aldı.

John McAfee'nin ABD'de yargılanması durumunda 30 yıla kadar hapis cezası alabileceği tahmin ediliyordu.

JOHN MCAFEE KİMDİR?

Dünyaca ünlü ABD'li anti-virüs yazılımcısı John McAfee İlk ticari antivirüs yazılımının yaratıcısı olarak anılmaktaydı.

John McAfee hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

John McAfee kimdir?