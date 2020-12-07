Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretmenler alan değişikliği atama takvimini açıkladı. Bu kapsamda tercihlerin yapılacağı tarih aralığı da belli oldu. Peki MEBBİS öğretmen alan değişikliği atama ve tercihleri ne zaman?

ÖĞRETMEN ALAN DEĞİŞİKLİĞİ TERCİH VE ATAMALARI NE ZAMAN?

Tercihler 21-25 Aralık 2020 tarihleri arasında alınacak. Atamalar ise 29 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşecek.

Alan değişikliği ön başvurusu onaylanan ve geçmek istediği alanda görev yaptığı ilde kontenjan belirlenen öğretmen ve eğitim kurumu yöneticileri, "Tercih ve Atama" sürecine ilişkin belirlenen takvim süresi içerisinde "Elektronik Tercih Formu" aracılığıyla sisteme yansıtılacak eğitim kurumları arasından il içinde en fazla 25 (yirmi beş) eğitim kurumu tercihinde bulunabileceklerdir.

ÖĞRETMEN ALAN DEĞİŞİKLİĞİ ŞARTLARI NELERDİR?

Öğretmen alan değişikliği 2020 şartları da öğretmenler tarafından merak edilenler arasında yer alıyor. MEB bünyesi kadrolu şekilde görev yapan ve adaylıkları kaldırılmış olan öğretmenler arasından; öğrenimine uygun alan dışında başka alana atananlar, öğrenimi birden fazla alana kaynak teşkil edenler, görev yaptığı alanın dışında başka alana kaynak olan yükseköğrenim bitirmiş olanlar ve sınıf öğretmenliği görevini yaparken 540 saatlik zihin engelliler sınıf öğretmenliği eğitim programını başarı ile tamamlamış olanların başvuruları alınacak.

Öğretmen alan değişikliği hangi branşlarda yapılacak? Öğretmen alan değişikliği boş kontenjanlar açıklandı mı?

MEBBİS öğretmen alan değişikliği başvuru nasıl yapılır? MEBBİS öğretmen alan değişikliği başvuru ekranı