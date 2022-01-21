Mecidiye ne demek, TDK'ya göre Mecidiye kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mecidiye ne demek? Mecidiye TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mecidiye kelimesi. Peki mecidiye ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mecidiye nedir, mecidiye kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MECİDİYE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mecidiye kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mecidiye kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mecidiye kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Osmanlı Devleti'nde 1840 yılında basılmış, 20 kuruş değerinde olan gümüş sikke



MECİDİYE CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- On iki mecidiyeyi almadan şuradan şuraya gitmezmiş.

