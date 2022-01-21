Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor – Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?O Ses Türkiye finalisti Mert Yenihayat kimdir? Kaç yaşında, nereli? Mert Yenihayat kimin takımında?Çelik Pamuğu ne demek, TDK'ya göre Çelik Pamuğu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor – Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?İstanbul'da kar yağacak mı? Kar ne zaman yağacak 22 Ocak 2022 Cuma ? Bugün kar var mı?Spor Toto 1. Lig: Adanaspor – Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Son dakika! Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri belli oldu! Galatasaray - Trabzonspor karşılaşmasını o isim yönetecek!Sadece burun estetiği yaptırdığını söylemişti! Alemin Kralı dizisinin Obama'sı Oben, şimdiki haliyle adeta Dua Lipa oldu! Güzelliğiyle kendine hayran bıraktıRestoran İşletmecisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıSon dakika! Fenerbahçe'de 2 futbolcu koronavirüse yakalandı!
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Mecidiye ne demek, TDK'ya göre Mecidiye kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Mecidiye ne demek, TDK'ya göre Mecidiye kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Mecidiye kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Mecidiye ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Mecidiye nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Mecidiye kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Mecidiye ne demek, TDK'ya göre Mecidiye kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mecidiye ne demek? Mecidiye TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mecidiye kelimesi. Peki mecidiye ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mecidiye nedir, mecidiye kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

MECİDİYE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mecidiye kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Mecidiye kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mecidiye kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Osmanlı Devleti'nde 1840 yılında basılmış, 20 kuruş değerinde olan gümüş sikke

MECİDİYE CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- On iki mecidiyeyi almadan şuradan şuraya gitmezmiş.

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT