Meclis olağanüstü toplandı! Gündemde ekonomi var!

TBMM CHP'nin Çağrısıyla Olağanüstü Toplandı: Ekonomi ve Zam Tartışmaları Gündemde!
CHP'nin çağrısıyla TBMM saat 15.00'te olağanüstü toplandı. Meclis'in çalışması için 200 milletvekilinin katılımı gerekiyor.
Toplantıda Neler Konuşuluyor?
Genel Kurul'da milletvekilleri, CHP'nin yeterli sayıda imza ile olağanüstü toplanma talebinin ardından, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un toplantı çağrısı yapması üzerine bugün saat 15.00'te bir araya geldi.
TBMM'de Yeterli Çoğunluk Sağlandı
Genel Kurul'un açılması sonrasında görüşmelere başlanabilmesi için en az 200 olan toplantı yeter sayısı sağlandı. Toplantı yeter sayısının sağlanması halinde, görüşmelere geçilecek.
Görüşmelerde, CHP'nin, "KDV ve ÖTV oranlarının yükselmesi ve temel ihtiyaç üzerindeki fiyat artışı nedeniyle oluşan sorunlara çözüm bulunması amacıyla genel görüşme yapılması." önerisi ele alınacak.
CHP'nin Önerisi ve Tartışmalar
Öneri üzerinde, siyasi parti grupları, görüşlerini dile getirecek. Müzakerelerin sonunda, genel görüşme açılıp açılmamasına, işaretle oylama yoluyla karar verilecek. Yapılacak oylamada, oylamaya katılanların salt çoğunluğunun (151'den az olmamak şartıyla) sağlanması halinde, genel görüşme açılacak.
CHP'nin önerisi doğrultusunda yapılacak genel görüşmede, Türkiye'nin önemli siyasi parti grupları görüşlerini sunacak. Yüksek KDV ve ÖTV oranları ile temel ihtiyaçlardaki fiyat artışlarının vatandaşların ekonomik sıkıntılarını artırdığı düşüncesiyle milletvekilleri sorunlara dair çözüm yolları tartışacak.
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