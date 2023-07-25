Mustafa Sarıgül mecliste yumruklandı iddiası! TBMM'de gergin dakikalar!

TBMM’de Mustafa Sarıgül’e yumruklu saldırı gerçekleşti. CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'e, Meclis kulisinde 22. Dönem ANAP Milletvekili Turan Tüysüz'ün yumruk attığı öğrenildi.

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Mustafa Sarıgül mecliste yumruklandı iddiası! TBMM'de gergin dakikalar!

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, TBMM'de şok edici bir olayın hedefi oldu! İddiaya göre, 22. Dönem ANAP Milletvekili Turan Tüysüz, Sarıgül'e yumruklu bir saldırı gerçekleştirdi. Olay, güvenlik güçleri hemen müdahale etti. Saldırganın, milletvekilinin korumaları tarafından dışarı çıkarıldığı öğrenildi.

TBMM'deki Gergin Anlar

TBMM'de yaşanan bu şoklayıcı olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Milletvekili Mustafa Sarıgül'e yapılan yumruklu saldırının ardından olay yerine gelen güvenlik güçleri, saldırganı etkisiz hale getirerek dışarı çıkardı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısının çıkışında bir kavga yaşandı. 22. Dönem ANAP Milletvekili Turan Tüysüz, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'e yumruk attı.

SZC TV muhabiri Aslı Kurtuluş Mutlu, canlı yayında yaşananları şöyle aktardı:

"Sonra Turan Tüysüz'e sorduk. 'Arkadaşlar lütfen...' dedi, yanıt vermekten kaçındı. "Yumruk attınız mı, yanlış bilgi vermeyelim" dedi. "Yok, yok, yok" dedi. Sarıgül'ün sendeleyerek yürüdüğü ana şahit olmuştum ben de. Sorularımızın hiçbirine yanıt vermedi. Ufak bir tebessüm vardı yüzünde ama sinirli de gözüküyordu. İkili arasında önceki dönemde tartışma yaşandığı da ileri sürülen iddialar arasında. Sadece 'yumruk yok' dedi, ama gülümseyerek yanıt verdi."

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