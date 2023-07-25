Haydarpaşa Garı restorasyon çalışmalarında sona gelindi! Tarihi Gar 2024'te hizmete girecek

Haydarpaşa Gar Binası, Türkiye'nin tarihi ve kültürel mirasının önemli bir parçası olarak gelecek nesillere aktarılmak üzere restorasyonu tamamlanıyor. Bakan Uraloğlu, restorasyon çalışmalarının tarihi dokuya zarar vermeden titizlikle yürütüldüğünü vurguladı. Haydarpaşa Garı, 2024 yılında yenilenmiş ve ihtişamlı haliyle ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunacak.

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Haydarpaşa Garı restorasyon çalışmalarında sona gelindi! Tarihi Gar 2024'te hizmete girecek

Titiz Çalışmalar Sonucunda Haydarpaşa Garı Yeni Bir Döneme Hazırlanıyor

Tarihi Haydarpaşa Garı, Türkiye'nin önemli kültürel miraslarından biri olarak dikkat çekiyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tarihi garın restorasyon çalışmalarını yakından inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Restorasyonun titizlikle sürdüğünü belirten Bakan Uraloğlu, Haydarpaşa Garı'nın 2024 yılında tamamen hazır hale getirilerek hizmete alınacağını duyurdu.

Haydarpaşa Garı restorasyon çalışmalarında sona gelindi! Tarihi Gar 2024'te hizmete girecek

Tarihi Gar, 2010 Yangınının Ardından Yeniden Eski İhtişamına Kavuşuyor

Bakan Uraloğlu, Haydarpaşa Garı'nın restorasyon çalışmalarının iki etap halinde gerçekleştirildiğini açıkladı. Garın çatı restorasyonunun aslına uygun şekilde tamamlandığını belirten Uraloğlu, çıkan yangında hasar gören çelik makaslar ve çatı ahşap malzemelerinin onarılarak koruma altına alındığını ifade etti.

Haydarpaşa Garı restorasyon çalışmalarında sona gelindi! Tarihi Gar 2024'te hizmete girecek

Tarihi ve Kültürel Mirasımız 2024'te Yeniden Yaşanacak

Haydarpaşa Gar Binası, Türkiye'nin tarihi ve kültürel mirasının önemli bir parçası olarak gelecek nesillere aktarılmak üzere restorasyonu tamamlanıyor. Bakan Uraloğlu, restorasyon çalışmalarının tarihi dokuya zarar vermeden titizlikle yürütüldüğünü vurguladı. Haydarpaşa Garı, 2024 yılında yenilenmiş ve ihtişamlı haliyle ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Haydarpaşa Garı'ndaki restorasyon çalışmalarını denetleyerek önemli açıklamalarda bulundu. Tarihi ve kültürel mirasımız olan Haydarpaşa Garı, 2024 yılında tamamen hazır hale gelerek ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Çıkan yangın sonrasında büyük hasar gören tarihi gar, titizlikle gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları sayesinde eski ihtişamına kavuşacak. Tarihi Haydarpaşa Garı, yenilenmiş haliyle gelecek nesillere aktarılmak ve ziyaretçilere tarihi atmosferi yaşatmak için heyecanla bekleniyor.

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