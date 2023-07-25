FETÖ’cülerin Yehova Şahitleri bağlantısı ortaya çıktı! 14 şüpheli gözaltına alındı!

Kocaeli ile birlikte 4 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik eş zamanlı düzenlenen Gazi Turgut Aslan Operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramada örgüt üyelerine ait "Sabırla Bekleyin, Yehova'nın Şahitlerinin 2023 Bölge İbadeti" yazılı üyelik yaka kartı bulundu.

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FETÖ’cülerin Yehova Şahitleri bağlantısı ortaya çıktı! 14 şüpheli gözaltına alındı!

Kocaeli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen Gazi Turgut Aslan Operasyonu 2. Dalga çalışmalarında yeni bilgilere ulaştı ve operasyon düzenledi.

Güvenlik Güçleri Harekete Geçti!

Kocaeli ile birlikte 4 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda 14 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Örgütün Güncel ve Finansal Yapısı Araştırılıyor

Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 38 bin 250 dolar, 900 avro, örgüt üyelerinin kendi aralarında kullanmış olduğu programların da yüklü olduğu çok sayıda dijital materyal, Fethullah Gülen'e ait kitaplar ve "Sabırla Bekleyin, Yehova'nın Şahitlerinin 2023 Bölge İbadeti" yazılı üyelik yaka kartı ele geçirildi.

Elde Edilen Deliller İlgi Çekiyor

Operasyonun amacı, FETÖ/PDY'nin Kocaeli'deki güncel ve finansal yapılanmasının tespit edilmesi ve örgütle mücadelede önemli delillerin ele geçirilmesidir.

Kocaeli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik düzenlediği Gazi Turgut Aslan Operasyonu 2. Dalga çalışmalarında önemli sonuçlara ulaştı. Eş zamanlı olarak 4 ilde gerçekleştirilen operasyon sonucunda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise dikkat çekici delillere ulaşıldı. Elde edilen dijital materyaller, Fethullah Gülen'e ait kitaplar ve örgüt üyelerine ait "Sabırla Bekleyin, Yehova'nın Şahitlerinin 2023 Bölge İbadeti" yazılı üyelik yaka kartları, polisin dikkatini çekti. Bu operasyonla birlikte, FETÖ/PDY'nin Kocaeli'deki güncel ve finansal yapılanması titizlikle araştırılıyor ve örgütle mücadelede önemli deliller toplanıyor.

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