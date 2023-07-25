Deprem bölgesini ayağa kaldıracak proje! Yerinde Dönüşüm başlıyor!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesini yeniden ayağa kaldıracak Yerinde Dönüşüm Projesi detaylarını kamuoyuyla paylaştı. İlk temelin Malatya'da atılacağı projede, depremzedelerin güvenli ve modern yaşam alanlarına kavuşması hedefleniyor.

İlk Temel Cumartesi Günü Malatya'da Atılacak

Bakan Mehmet Özhaseki, Yerinde Dönüşüm Projesinin başlangıcının 1 Eylül'de olacağını duyurdu. Projede ilk temelin cumartesi günü Malatya'da atılacağını belirten Bakan Özhaseki, "Hatay Antakya merkezi, Adıyaman merkezi, Malatya'nın meydan projesi ve Bakırcılar Çarşısı'nda temel atıp vatandaşların yerinde dönüşümü için hazırlıklara başlıyoruz. Bu merkezler belki bin sene yaşayacak" şeklinde konuştu.

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Şehir Merkezlerine Önem Veriliyor

Deprem sonrası yıkılan şehir merkezlerinin, tarihi dokuya uygun olarak yeniden inşa edileceğinin altını çizen Özhaseki, "Güvenli olan, merkeze yakın yerlerde yöresel mimari dokunun korunduğu inşa faaliyetlerine başlayacağız. Şehir merkezlerimizdeki zemin etüdü yapılan yerlerde ilk kazmayı vurarak 'Bismillah' diyoruz. Şehir merkezlerini canlandıracağız, yerel sektörü harekete geçireceğiz" dedi.

Uluslararası İşbirlikleri ve Yardımlar

Bakan Özhaseki, deprem bölgesinde yapılacak konutlar için Azerbaycan ve Suudi Arabistan gibi ülkelerden gelen destekleri de dile getirdi. Azerbaycan'ın Kahramanmaraş'ta afetzedeler için konut yapmak istediğini ve Suudilerin de depremzedeler için konut inşa etmek istediğini açıklayan Bakan Özhaseki, çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti.

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İstanbul'un Kentsel Dönüşüm Çalışması

Özhaseki, İstanbul'un kentsel dönüşümü için toplantılar yapıldığını ve bir çalışma grubu oluşturulacağını söyledi. Çalışma grubunun, İstanbul'da kentsel dönüşümün nasıl yapılacağına dair yol haritasını çıkaracağını belirten Bakan Özhaseki, projelerin yerel mimari dokuya uygun olacağını ve bina inşaatlarının en fazla 5 katlı olacağını vurguladı.

Kira Artışları ve Kentsel Dönüşümde Önemli Adımlar

Özhaseki, kira ücretlerindeki artışa ilişkin düzenlemelerin devam edeceğini ve arz talep dengesini sağlamak için çalışmalar yapıldığını ifade etti. Kentsel dönüşüm çalışmalarının en kısa sürede başlayacağını ve İstanbul'da yapılacak toplantılarda tüm tarafların görüşlerinin alınacağını söyledi.

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