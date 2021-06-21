1983 yılında başladığı faaliyetlerine aralıksız devam ederek günümüzde, tıbbi malzeme şirketleri arasında öncü isimler arasında yer alan Meditera Tıbbi AŞ yetkililerince Semaye Piyasası Kurulu'na yapılan halka arz onaylandı. Oransal yöntem ile dağıtım yapacak olan şirketin hisseleri, MEDTR koduyla, ana pazarda satış görecek. Peki Meditera halka arz ne zaman? Meditera halka arz borsada (Borsa İstanbul,BİST) hangi tarihte işlem görecek? İşte detaylar...

MEDİTERA HALKA ARZ NE ZAMAN?

Meditera Tıbbi AŞ halka arz talep toplama tarihleri, yayımlanan izahnamede 23 - 24 - 25 Haziran olarak açıklandı. 1 lotun 28 TL'den satılacağı hisselerde ıskonto oranı ise yüzde 20 olacak.

7.000.000 lotun halka arz edileceği şirket, ek satış yapmayacak.

Meditera halka arz hangi bankalar? Eşit mi oransal mı? Meditera tıbbi malzeme halka arz hisse, borsa kodu, kaç lot verir? | İzahname

MEDİTERA HALKA ARZ BORSADA (BORSA İSTANBUL,BİST) HANGİ TARİHTE İŞLEM GÖRECEK?

23 - 24 - 25 Haziran tarihlerinde halka arz olacak şirketin, bireysel yatırımcıya dağıtım oranı yüzde 59 (4.130.000 lot) olarak belirlenirken yurt içi kurumsala yüzde 30, yurt dışı kurumsala ise yüzde 10 pay biçiliyor.

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Yüzde 20.59'unu halka açan şirket, halka arzda hisse fiyatının 28 TL'nin altına düşmemesi amacıyla bazı tedbirler aldı. Bu tedbirler, 1 yıl boyunca bedelli sermaye artırımı yapılmayacağı ve ortakların hisselerini, halka arz fiyatı altında satmayacağı taahhüt edildi.

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