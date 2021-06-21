Ataan isminin anlamı nedir, Ataan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Balkı isminin anlamı nedir, Balkı ne demektir? Kuranda geçiyor mu?KPSS geç başvuru ne zaman 2021? KPSS geç başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM ile KPSS geç başvuru yap!Cihan isminin anlamı nedir, Cihan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Milli Mücadele'nin yol haritasını belirleyen belge: Amasya Genelgesi 102 yaşında!Hangi aşı daha güvenilir? Sinovac mı, Biontech mi? Hangi aşı daha iyi, daha etkili Çin aşısı mı Alman aşısı mı?Gelinim Mutfakta 21 Haziran Pazartesi puan durumu | 21 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?Her şey iyi giderken Bilim Kurulu üyesi tüm hayalleri yıktı: Binlerce ölümle sonuçlanan yeni pikler olabilirDede ve torunun kahreden ölümü! 70 yaşındaki sürücü istinat duvarına çarptı: 2 ölü, 2 yaralıBaht Oyunu dizisinin başrolleri hakkında bomba iddia! Aytaç Şaşmaz ile Cemre Baysel'in aşk yaşadığı söyleniyor!
İstanbul24 °C
  1. HABERLER
  2. EKONOMİ
  3. Meditera halka arz ne zaman? Meditera halka arz borsada (Borsa İstanbul, BİST) hangi tarihte işlem görecek?

Meditera halka arz ne zaman? Meditera halka arz borsada (Borsa İstanbul, BİST) hangi tarihte işlem görecek?

Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvuru ile tüm yatırımcıları heyecanlandıran Meditera Tıbbi AŞ'nin halka arz tarihi belli oldu. Aracı kurumu Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ olarak açıklanan ve yalnızca 6 bankadan katılım sağlanabilecek Meditera'nın halka arzında talep toplama tarihleri haberimizde...

Meditera halka arz ne zaman? Meditera halka arz borsada (Borsa İstanbul, BİST) hangi tarihte işlem görecek?

1983 yılında başladığı faaliyetlerine aralıksız devam ederek günümüzde, tıbbi malzeme şirketleri arasında öncü isimler arasında yer alan Meditera Tıbbi AŞ yetkililerince Semaye Piyasası Kurulu'na yapılan halka arz onaylandı. Oransal yöntem ile dağıtım yapacak olan şirketin hisseleri, MEDTR koduyla, ana pazarda satış görecek. Peki Meditera halka arz ne zaman? Meditera halka arz borsada (Borsa İstanbul,BİST) hangi tarihte işlem görecek? İşte detaylar...

MEDİTERA HALKA ARZ NE ZAMAN?

Meditera Tıbbi AŞ halka arz talep toplama tarihleri, yayımlanan izahnamede 23 - 24 - 25 Haziran olarak açıklandı. 1 lotun 28 TL'den satılacağı hisselerde ıskonto oranı ise yüzde 20 olacak. 

Meditera halka arz ne zaman? Meditera halka arz borsada (Borsa İstanbul, BİST) hangi tarihte işlem görecek?

7.000.000 lotun halka arz edileceği şirket, ek satış yapmayacak. 

{TITLE_STRIP}Meditera halka arz hangi bankalar? Eşit mi oransal mı? Meditera tıbbi malzeme halka arz hisse, borsa kodu, kaç lot verir? | İzahname

Meditera halka arz ne zaman? Meditera halka arz borsada (Borsa İstanbul, BİST) hangi tarihte işlem görecek?

MEDİTERA HALKA ARZ BORSADA (BORSA İSTANBUL,BİST) HANGİ TARİHTE İŞLEM GÖRECEK?

23 - 24 - 25 Haziran tarihlerinde halka arz olacak şirketin, bireysel yatırımcıya dağıtım oranı yüzde 59 (4.130.000 lot) olarak belirlenirken yurt içi kurumsala yüzde 30, yurt dışı kurumsala ise yüzde 10 pay biçiliyor.

{TITLE_STRIP}Meditera Tıbbi AŞ kimin? Sahibi kim? Meditera kurucusu Atilla Sevinçli kimdir?

Meditera halka arz ne zaman? Meditera halka arz borsada (Borsa İstanbul, BİST) hangi tarihte işlem görecek?

Yüzde 20.59'unu halka açan şirket, halka arzda hisse fiyatının 28 TL'nin altına düşmemesi amacıyla bazı tedbirler aldı. Bu tedbirler, 1 yıl boyunca bedelli sermaye artırımı yapılmayacağı ve ortakların hisselerini, halka arz fiyatı altında satmayacağı taahhüt edildi.

Meditera halka arz ne zaman? Meditera halka arz borsada (Borsa İstanbul, BİST) hangi tarihte işlem görecek?

Önemli Bilgilendirme:

Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu sayfada yazılanlar sadece kişisel görüşlerdir. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle bu sayfada yer alan bilgi ve yazılara dayanarak yatırım yapılmamalıdır.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT