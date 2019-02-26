Mehmet Salih Usta dur durak bilmiyor, Pendik'i karış karış geziyor

Bu güne kadar 500’den fazla ev ziyareti gerçekleştirdiklerini ve Pendikli ailelerle bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Usta; “Vatandaşlarımız bu seçimde hiçbir seçim öncesinde olmadığı kadar gerek şahsıma, gerek ekibimize büyük yakınlık göstermekte, destek sözü vermekteler. AKP cephesinin ‘halk şikayet etse de sonunda yine bize oy verir’ şeklindeki beklentisi bu sefer boş çıkacak. Kazanacağımıza olan inancım her geçen gün daha da artarak pekişiyor. Pendiklilere müjdemi tekrarlıyorum. Mart’ın sonu bahar olacak” şeklinde konuşuyor.

Ev ziyaretlerine seçimlerin son gününe kadar devam edeceklerini belirten Usta, bu ziyaretlerin yanı sıra tüm mahallelerde periyodik bir düzen içerisinde; esnaf gezileri yaptıklarını, sivil toplum örgütleri ziyaret programlarını gerçekleştirdiklerini, mahalle birim başkanlıklarıyla da sık sık bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptıklarını söyleyerek; “Gazetenizde ‘Çalışan Kazanır’ başlıklı bir haber yayımladınız. Evet biz çalışıyoruz. Çok çalışıyoruz ve kazanacağız” diyor.

CHP Belediye Başkan Adayı Mehmet Salih Usta’nın, seçim çalışmaları çerçevesindeki temaslarından bazı başlıklar şöyle:

Seçim Kurulu Ziyareti

Pendik İlçe Seçim Kurulu ziyaret edildi. 31 Mart’ta yapılacak seçimler çerçevesinde seçim güvenliğinin, bundan sonraki uygulamalarda partilerle YSK arasındaki koordinasyonun nasıl sağlanacağı konusu ele alındı. Teknik altyapı ile ilgili görüş alışverişinde bulundu. Var olan ve çıkabilecek sorunlarla ilgili çözüm önerileri sunuldu. CHP – İYİ Parti ittifakının bu konudaki hassasiyetleri iletildi. İlçe Seçim Kurulu çalışanlarının yakın ilgisi için kendilerine teşekkür edildi.

Kaynarca Esnafı İle Kucaklaşıldı

Çamçeşme Mahalle Temsilciliği ile birlikte; Kaynarca’da esnafın dertleri dinlenip, Çamçeşmelilerin umutlarına ortak olundu. Onları ve sorunlarını önemsediğimiz ifade edildi. “Birlikte çözüm bulmak, birlikte yönetmek için, 1 Nisan sabahı güzel bir Pendik’e uyanmak için hep birlikte çalışmalıyız” denildi.

Muharip Gaziler Unutulmadı

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Anadolu Yakası Pendik Şubesi ziyaret edildi. Kıbrıs ve Kore Gazileri ile bir araya gelindi. Gazilerimize; “Sizleri, aziz milletimizin, onur, şeref abideleri olarak görüyoruz. Anadolu’daki dirilişimizde, bugünlere gelmemizde sizlerin emeği çok büyük. Sizlerle bir araya gelmek bizim için bir onurdur” denildi.

Fevzi Çakmak Tarandı

Fevzi Çakmak Mahalle Birim Başkanlığı ile birlikte; Üst Kaynarca’da esnafın dertleri dinlendi. Çözüm için neler yapılabileceği anlatıldı.

Usta, burada yaptığı konuşmada; “Pendik’e hizmet yolunda attığımız her adım, geleceğin yapı taşlarını oluşturmak adına çok önemli. ‘Sosyal Belediyecilik’ anlayışıyla Pendiklilerin karşısına çıkmak için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Trabzonspor Forması Hediye Edildi

Usta, bir Karadeniz aşığı olarak Pendik Trabzonlular Derneği’nin daveti ile kendilerini ziyaret etti. Üyelerle bir araya gelindi. Anı defterini imzalandı. Derneğe üyelik işlemi gerçekleştirildi. Dernek yönetimi de Mehmet Salih Usta’ya güzel bir jest yaparak, yönetim kurulu kararıyla, ‘ismine özel’ Trabzonspor forması hediye etti. Usta bu jeste; “Bizi derneklerine davet eden ve bu güzel an için emeği geçen Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Pergel ve değerli yöneticilerimize sonsuz teşekkür ederim” dedi.

Mahalle Birim Başkanları İle Toplantı

Mahalle birim başkanları ile bir araya gelindi. Birlikte kahvaltı yapıldı. Toplantıda hangi mahallede, ne tür eksikler olduğu yerinde tespit edilirken, fikir alışverişinde bulunuldu

Dernek Ziyaretleri Yapıldı

Tokat Kızıl Elma Derneği yönetici ve üyeleri ile, ardından da Çamçeşme’de Kastamonulu vatandaşlarla bir araya gelindi.

Mehmet Salih Usta; “Pendik’te, gece – gündüz Pendiklilerle bir arada olmak, bizlere attığımız tüm adımlarda ne kadar güçlü bir aile olduğumuzu hatırlatan, en önemli motivasyonumuzdur” sözleriyle de morallerinin üst düzeyde olduğunu ifade etti.